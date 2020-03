CABBA - Ils préparent le ¼ finale aller face à l'ESS

Les Criquets prêts pour le derby

Le CA Bordj Bou Arréridj a réussi une belle performance en s'imposant largement devant l'un des favoris pour le titre, le Mouloudia d'Alger (3-0). Il faut savoir que les Bordjis n'ont marqué trois buts dans un match qu'une seule fois. C'était lors de la deuxième journée face à l'USMBA, à Sidi Bel Abbès.

Les hommes de Billel Dziri ont réussi à se reprendre en s'imposant largement après avoir concédé trois défaites de suite (ES Sétif, CS Constantine et AS Aïn-M'lila). Les trois points ont mis fin à l'hémorragie et permis à l'équipe d'éviter la crise avant le grand derby des Hauts Plateaux pour le compte de la manche aller des 1/4 finale de la Coupe d'Algérie. Le CABBA possède, désormais, 25 points et pourrait se consacrer à l'épreuve populaire face à une équipe qui a le vent en poupe. L'ES Sétif revient en force depuis la fin de la phase aller et devient même un potentiel favori pour le titre de champion d'Algérie, après avoir engrangé de nombreux points, faisant qu'elle occupe désormais la deuxième place. La victoire face au MCA va tout de même redonner confiance aux Bordjis, qui vont tout faire pour enchaîner et s'assurer une belle victoire avant la deuxième manche, prévue au stade 8-Mai 45 (Sétif), dans une dizaine de jours. Les joueurs du CABBA n'ont pas eu le temps de souffler puisqu'après la journée de repos de vendredi, ils ont repris le travail en prévision de la confrontation de mardi face aux Sétifiens. Le nouvel ancien coach des Jaune et Noir a su comment booster ses joueurs et les pousser à donner le maximum pour réagir, d'abord en championnat, puisque le CABBA n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais aussi de bien préparer la rencontre de Coupe d'Algérie.

L'effet Dziri

Le nouvel ancien entraîneur du CABBA, Billel Dziri, semble se trouver dans son élément à Bordj Bou Arréridj. Le technicien avait quitté le club après avoir été sollicité par l'USM Alger où il avait effectué un passage plus ou moins positif, malgré les énormes problèmes qu'il avait rencontrés. Malheureusement pour lui, il a dû partir après la défaite face au MC Alger (0-1) dans le derby algérois. Un revers qui l'avait poussé à démissionner, surtout qu'il avait essuyé de nombreuses critiques de la part des supporters qui ne tolèrent jamais une défaite face au voisin mouloudéen. Dziri a dû donc jeter l'éponge, ce qui a permis au président du CABBA, Anis Benhamadi, de sauter sur l'occasion pour lui proposer de revenir. Une sollicitation acceptée par le technicien, mais le hasard a fait qu'il retrouve le MCA sur son chemin, dès sa première avec le CABBA. Une belle occasion pour lui afin de prendre sa revanche ei il l'a admirablement fait. Il a non seulement assuré une belle victoire aux siens après une série de trois défaites, mais il a aussi pris sa revanche sur Nabil Neghiz qui l'avait battu lors du derby algérois. Une belle rentrée pour Dziri, en attendant de confirmer devant l'ESS pour remporter son premier derby des Hauts Plateaux.

Le compartiment défensif tient bon

Après avoir encaissé 12 buts en quatre matches (CRB, ESS, CSC et ASAM), le CABBA a bien résisté lors de la sortie face au MC Alger. En plus d'une belle victoire, les Bordjis ont bien tenu derrière, puisqu'ils ont terminé le match sans être obligés d'aller chercher le ballon au fond de leurs filets. Le gardien de but Cédric Si-Mohamed et ses défenseurs ont brillamment joué le jeu, ne laissant aucun espace aux attaquants mouloudéens. Le dernier rempart bordji, menacé par le retour de Chaouchi, resté sur le banc des remplaçants, s'est brillamment illustré, notamment à la 87e minute quand il avait dégagé le ballon de la ligne.

H. C.