JSK - Il insiste sur la récupération

Zinnbauer veut mettre fin aux mauvaises habitudes

Ayant constaté qu'il y a beaucoup de manques dans l'équipe, l'entraîneur Josef Zinnbauer veut révolutionner les mentalités au sein de son effectif en vue de réaliser des résultats probants et ainsi atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.

Tout en axant son travail sur le volet physique et technico-tactique, il a demandé à ses dirigeants d'héberger tous les joueurs dans le même hôtel. Il a aussi exigé que tous les joueurs doivent être logés à Tizi Ouzou et qu'ils ne doivent pas faire des allers-retours pour qu'ils puissent bien récupérer.

Le coach a pris en main le groupe depuis samedi dernier. Bien qu’il soit exigeant, les joueurs affirment que sa méthode leur convient et que l'équipe va progresser avec lui. Déçu par le rendement de certains éléments lors de la rencontre face au CRB, le coach allemand qui tient des réunions quotidiennes avec ses joueurs leur a expliqué que pour jouer les premiers rôles, ils devront fournir plus d'efforts. Il leur a assuré que celui qui mérite sa place jouera. Les remplaçants ont été rassurés par son discours, car ils savent que s'ils retrouvent leur meilleur niveau, ils auront leur chance à la phase retour. Ce qui les a séduits en plus chez lui est qu'il travaille beaucoup le volet tactique.

Zinnbauer insisté à chaque séance sur la discipline tactique en disant à ses éléments qu'ils doivent respecter ses consignes et qu'ils ne doivent pas déserter leurs postes. Il a même programmé des séances théoriques avant chaque séance pratique pour tenter d'inculquer à ses joueurs la culture tactique. Bien qu'il soit très exigeant en leur disant qu'au vu de la grandeur du club, ils doivent tout donner pour être à la hauteur des attentes placées en eux, certains joueurs ne cachent pas leur joie de travailler avec un coach de cette trempe.

Voulant réussir son premier match face au MCA, Zinnbauer tente de combler toutes les lacunes relevées lors des matches précédents pour que son équipe soit fin prête pour le premier match de la reprise du championnat.

Boudebouz restera canari

L’ex-milieu offensif des Verts, Ryad Boudebouz, ne bougera pas de la JSK, du moins en ce mercato hivernal. Des managers l'ont proposé au MCA sous prétexte qu'il veut disputer la Ligue des champions africaine, mais Boudebouz assure qu'il ne se concentre que sur sa préparation hivernale. Les dirigeants l'ont mis dans de meilleures conditions et ne comptent aucunement le laisser partir en ce mercato. Bien qu'il ne soit pas au top de sa forme, il a été l'une des satisfactions de l'équipe lors de la première manche du championnat. Il est le joueur le mieux payé de la JSK cette saison et son salaire dépasserait 30.000 euros. Il est le meilleur buteur de l'équipe avec 4 buts dont 2 sur penalty, mais son manque de régularité lui a valu d'acerbes critiques. Les espoirs reposent grandement sur lui pour que l'équipe termine la saison en apothéose, et il fait de son mieux pour être à la hauteur des attentes placées en lui. Malgré sa méforme qui dure, il reste incontournable sur l'échiquier des Canaris. La preuve, lors du dernier match face au CRB, il était totalement transparent, mais il a suffi qu'il mette son expérience au service du groupe pour que l'équipe égalise à 3 minutes du coup de sifflet final en délivrant une passe lumineuse à Hamidi qui a servi à son tour Malki. Au vu de ses qualités, il peut faire mieux. Il a signé un contrat de 2 saisons au mois de septembre 2024, et les dirigeants sont satisfaits de lui et misent sur lui pour assurer une participation à une compétition continentale.

«Je fais le maximum pour être à la hauteur»

Évitant de polémiquer avec ceux qui l'annoncent partant au MCA, le meneur de jeu Boudebouz a tenu à préciser que sa seule ambition est de réussir avec les Canaris. «Je donne tout pour apporter le plus attendu de moi. Je n'accorde pas d'intérêt à ce qui se dit çà et là. Je suis à la JSK et je fais le maximum pour être à la hauteur de la confiance placée en moi.»

Devenu le chouchou des supporters depuis qu'il a rejoint la JSK au mois de septembre 2024, Boudebouz fait le maximum pour être à la hauteur de leurs attentes. «Les supporters me réservent un accueil chaleureux à chaque match et je ne rechigne pas à l'effort afin de leur faire plaisir. On a un public en or et on doit redoubler d’effort afin de lui procurer de la joie», a-t-il ajouté.

Mammeri réclame sa lettre de libération

N'ayant joué que quelques minutes durant toute la phase aller, l'arrière gauche Mammeri ne cesse de réclamer sa lettre de libération. Il a déclaré au directeur général Hakim Medane qu'il veut changer d'air et qu'il ne peut pas continuer son aventure avec l'équipe. Sévèrement critiqué depuis qu'il a rejoint la JSK en juillet 2023, Mammeri espère récupérer sa lettre de libération en ce mercato hivernal pour opter pour un club qui lui permettra de jouer. Malgré son manque de compétition, il a reçu plusieurs offres en ce mercato hivernal. Il estime que l'ancien coach l'a lésé et que certains supporters ne sont pas tendres avec lui.

D. K.