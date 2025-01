CSC

Les Clubistes focus sur le CRB

Après la défaite contre le MC El-Bayadh, les joueurs du CS Constantine ont immédiatement repris le travail pour préparer pour le match face au CR Belouizdad, dans une rencontre prévue jeudi à 19h au stade 5-Juillet. L’équipe constantinoise va poursuivre sa préparation à Constantine avant de se rendre à Alger deux jours avant le match.

Ainsi, la délégation du CSC prendra la route ce soir, après la dernière séance d'entraînement à Constantine. Cette anticipation vise à réduire la pression sur les joueurs et à leur offrir un environnement calme pour peaufiner les derniers ajustements tactiques. En plus du travail technique, un accent particulier est mis sur l’aspect psychologique, Madoui étant convaincu que la confiance et l'état d'esprit joueront un rôle crucial face à un adversaire aussi redoutable. Madoui a dirigé une séance de récupération physique et mentale dimanche matin, un moment essentiel pour redynamiser l'équipe et poser les bases de la préparation tactique avant cette rencontre cruciale. Il a lancé un appel fort aux joueurs, les encourageant à oublier la défaite contre El Bayadh et à se focaliser sur la victoire contre le CRB. Ce message a été renforcé par la présence et le soutien actif du nouveau président du conseil d'administration, Wadie Lakhdari, qui, après le match contre El Bayadh, a discuté avec les joueurs pour les rassurer. Le CSC, bien que secoué par la défaite contre El Bayadh, reste déterminé à prouver sa valeur face à un CRB en pleine forme, notamment après sa victoire dans le derby contre le Paradou AC. L’objectif est clair : ramener un résultat positif de ce déplacement à Alger pour renforcer leur position au classement et maintenir leurs ambitions de la saison.

Harrari bloque le recrutement

La direction du CSC est en phase avancée sur le dossier des renforts hivernaux. Selon des sources proches du club, le règlement des dettes auprès de la commission des litiges (CNRL), qui a interdit le club de recrutement, suite à la plainte d’Ishak Harrari qui réclame des salaires impayés, est sur le point d’être finalisé, ce qui devrait lever l’interdiction de recrutement en vigueur. L’étape suivante consiste à définir la liste des joueurs à libérer, tout en actant les renforts nécessaires pour combler les carences observées dans l’effectif. Les priorités incluent le recrutement d’un défenseur gauche, d’un milieu offensif et d’un attaquant, jugés indispensables par le staff pour répondre aux exigences de la saison.

Lakhdari, Madoui et Fersadou chez le wali

Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, a reçu les responsables du CS Constantine, Wadie Lakhdari, Yacine Fersadou et Kheireddine Madoui. Une réunion improvisée pour faire le point sur la situation actuelle du club et discuter des travaux nécessaires pour garantir des conditions optimales à même de permettre à l’équipe d’atteindre les objectifs fixés pour cette saison. Un soutien qui devrait créer une dynamique de travail positive et motivante au sein du club.

R. B.