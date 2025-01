ESS

Pitroipa, 3e recrue

Le milieu offensif international burkinabé Clément Pitroipa (26 ans) a signé dans la soirée du dimanche un contrat de deux ans et demi avec le club de l'ES Sétif. Il devient ainsi la troisième recrue du club lors du mercato hivernal en cours.

Pitroipa a participé aux deux matches contre le CRB en Ligue des champions de la CAF, la saison dernière, où il avait inscrit le seul but de son équipe, avec le club AS Douanes du Burkina Faso, lors du match aller, qui s'est terminé sur une victoire 1-0. Cependant, son équipe a perdu lors du match retour aux tirs au but (4-3), après que le temps réglementaire se soit terminé sur une victoire 1-0 pour les Belouizdadis. Avec deux nouveaux attaquants et un milieu de terrain déjà engagés, l’Entente aura sûrement un autre visage lors de la seconde partie de la saison. Pour le moment, la commission de recrutement a réussi un bon mercato avec l’arrivée du Nigérian Kingsley Eduwo, du Franco-Algérien Karim Bouhmidi et du Burkinabé Clément Pitroipa. A ces noms, il faudra ajouter le retour du meneur de jeu Akram Djahnit que certains considèrent comme recrue ratée, du fait qu’il n’a joué que quelques matches durant la première partie de la saison avant qu’il ne se blesse lors de la troisième journée contre le NC Magra. Un renfort qui a été axé notamment sur le secteur offensif, le maillon faible du onze sétifien sous l’ancien coach Réda Bendris. Du coup, il n’y aura plus d’excuses ni pour le nouveau coach Nabil El Kouki ni pour les joueurs, car il faut reconnaître que du côté de Aïn El Fouara, on pense maintenant que l’équipe a les moyens d’aller chercher quelque chose à la fin de cet exercice, c'est-à-dire un ticket pour une future participation à une joute continentale.

Boussouf et Bousseliou toujours espérés

La commission de recrutement n’a pas clos le recrutement, puisqu’il y a toujours le cas d’Ishak Boussouf que le coach El Kouki veut absolument. Les choses n’ont pas avancé, surtout en raison des exigences financières du CRB, alors que d’autres clubs, comme l’USMA et le MCO, ne cachent pas leur intérêt pour le joueur. Il y a également le dossier Khaled Bousseliou que les Ententistes espèrent régler avant la fin de la période des transferts. Ce dernier n’attend que de récupérer sa lettre de libération pour finaliser avec les dirigeants sétifiens, laisse-t-on entendre.

Aouissi libéré

Kingsley Eduwo portera le numéro 9, ce qui confirme la libération officielle de Youcef Taki Eddine Aouissi. C’est vrai avec l’arrivée du coach Nabil El Kouki, on a pensé à ce qu’on allait peut-être donner une nouvelle chance au jeune attaquant ententiste, mais cela ne s’est pas produit, puisque le joueur sera bel et bien libéré. Il faut juste rappeler que le joueur attend de passer devant le conseil de discipline après avoir refusé le banc de touche lors du match de la coupe d’Algérie face à la JS Djijel. Aouissi devient ainsi le troisième joueur libéré avec Ali-Hadji et Abdeslam Jiddou.

El Kouki ramène son adjoint

Le nouveau staff technique ententiste, dirigé par le coach Nabil El Kouki, vient d’être renforcé par un autre technicien. Il s’agit d’un certain Yahia Idjega. Celui-ci va, en effet, épauler Amar Belhani qui a été maintenu au poste de préparateur des gardiens de but de l’équipe sétifienne. Le nouveau technicien ententiste aurait déjà travaillé aux côtés de Azzedine Berarma dans plusieurs clubs des Ligues 1 et 2.

W. D.