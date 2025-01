JSS

Ne pas se rater face au Doyen

Les Bécharis apportent les dernières retouches à la préparation de leur match retard de la 12e journée face au MCA, prévu demain au stade 5-Juillet.

L'entraîneur El Okbi, qui est conscient de la difficulté de la mission de ses poulains, est en train de mettre les bouchées doubles pour corriger les lacunes et présenter un onze en mesure de faire face au Doyen, voire de le piéger sur son terrain. Lors du match amical joué vendredi par son équipe face à l'USB, le coach a testé plusieurs variantes de jeu et plusieurs joueurs. Et si l'attaque est restée muette, ce qui constitue pour lui un motif d'inquiétude, la défense a assuré.

D'ailleurs, il n'a pas manqué de visionner avec ses joueurs les images du dernier derby de la capitale remporté par le MCA. Il a analysé quelques séquences, décelé les points forts et les points faibles de cette équipe pour choisir le meilleur système de jeu qu'il a commencé à mettre en place avec ses poulains. La JS Saoura, qui est classé 14e avec un total de 16 points et qui est éliminée de la coupe d'Algérie, doit se ressaisir. Aussi, ce match retard se présente comme une opportunité à saisir, même si, face au champion sortant, ça ne sera pas facile.

Kader B. A.