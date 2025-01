ASO

La liste des libérables bientôt connue

Les Lions du Cheliff s'apprêtent à disputer un autre match amical, probablement face au CRB Sendjas, pour parfaire leur préparation. L'entraîneur Zaoui a indiqué à ses poulains que ce sera la dernière occasion qui leur sera offerte pour prouver qu'ils méritent une place dans l'effectif. Il est fort probable d'ailleurs que la direction rende publique la liste des joueurs à libérer. A l'heure actuelle, outre Bourdim, les dirigeants s'apprêtent à résilier à l'amiable le contrat de leur défenseur Hamra qui a souhaité se rapprocher de sa famille à Oran. Les discussions avec la direction du Mouloudia d’Oran avancent bien, et il se pourrait que le départ du joueur soit annoncé dans les prochaines heures.

L'autre joueur qui pourrait être invité à faire ses bagages est l'attaquant tchadien Bilal Akoro, qui n'a pas convaincu le staff technique. Sa libération pourrait permettre à la direction de disposer d'une licence africaine qui va lui permettre de qualifier un autre attaquant subsaharien dont on dit beaucoup de bien et qui serait sur le point de parapher son contrat d'engagement avec l'équipe de Chlef.

Concernant les recrutements, des sources ont indiqué que les discussions avec la direction de l'USMA pour le prêt pour six mois de l'attaquant Mohamed Aït El Hadj sont sur le point d'aboutir. Ce joueur pourrait même être rejoint par son compère à l'USMA, Mbarek, qui aurait annoncé à ses dirigeants qu'il accepterait le principe d'un prêt pour disposer de plus de temps de jeu et rester compétitif.

En tous les cas, les dirigeants mènent des discussions tous azimuts pour décrocher quelques bonnes pioches avant la clôture du mercato hivernal prévue dans quelques jours.

Abdelkader G.