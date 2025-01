MCEB

Bien préparer la phase retour

Le Mouloudia d'El Bayadh a terminé la phase aller sur une bonne note et à la 12e place au classement avec un total de 17 points. L'équipe a réalisé cinq victoires, deux matches et perdu à l'occasion de huit sorties. Certes, le bilan n'est pas reluisant, mais il faut reconnaître que cette équipe est paradoxale.

Elle est la seule formation du championnat à avoir aligné trois victoires hors de ses bases. Même les équipes du haut du tableau n'ont pas réussi cet exploit, ce qui démontre la détermination de ses joueurs à se battre pour sortir de la mauvaise passe qu'ils traversent et assurer le maintien le plus tôt possible. Les protégés de Lotfi Amrouche ont inscrit 13 buts et en ont encaissé 16, ce qui représente un écart négatif de trois unités. Il faut reconnaître qu'à la décharge de cette formation qui est encore qualifiée en coupe d'Algérie, son parcours en championnat a été semé d'embûches, où le club a connu de grands problèmes depuis l'accident de la route survenu la saison dernière et qui avait coûté la vie au gardien de but Zakaria Bouziani et au coach adjoint Khaled Meftah.

La direction, malgré de nombreuses promesses, n'arrive toujours pas à dépasser la crise financière qui s'est répercutée négativement sur le moral des joueurs qui ne perçoivent pas régulièrement leurs salaires. D'ailleurs, pour le déplacement de Touggourt à Constantine après le match de coupe, puis jusqu'à El Bayadh après le report de la rencontre retard face au CSC, c'est le club de l'antique Cirta qui avait pris en charge les frais. Après la victoire face aux Sanafir, faute de moyens, les joueurs ont dû prendre des taxis, effectuer un voyage de plus de 700 km pour rentrer à la maison. Il est difficile dans ce cas de parler de professionnalisme et même de jouer au football. Et c'est justement face à ce genre de situation que les camarades de Kouar ont montré qu'ils ont du cran à en revendre.

W. K.