CRB

GROSSE PRESSION SUR LES JOUEURS AVANT LE PAC

Le CRB affrontera samedi au 5- Juillet une redoutable équipe du PAC, dans un derby crucial. Une rencontre qui intervient après le match nul frustrant contre la JS Kabylie et tout le monde se demande quelle sera la réaction des camarades de Benguit, affectés moralement après le traitement que leur ont réservé leurs supporters.

La rencontre est déterminante pour relancer la dynamique de l’équipe et surtout maintenir ses ambitions pour le titre. L'entraîneur adjoint, Houhou, a mis en avant la fatigue des joueurs, due à l’enchaînement des matches, pour expliquer la contreperformance des Rouge et Blanc face aux Canaris, tout en soulignant que le CRB vise toujours les premières places. Le Chabab aborde ce match avec la pression de devoir gagner face à une équipe du PAC connue pour son jeu collectif bien huilé et son football offensif. L’équipe phare de Laâqiba reste, tout de même, ambitieuse puisque le championnat, la Coupe d’Algérie et la Supercoupe demeurent des objectifs clairs. Une victoire ce samedi permettrait au club de se rapprocher des premières places et de prouver qu’il est toujours un prétendant sérieux. Les joueurs devront livrer une prestation convaincante pour relancer la machine et apaiser les doutes des supporters. Ce derby face au PAC s’annonce comme un véritable test pour le CRB qui doit absolument s’imposer pour rester dans la course au titre. Amrani et son staff savent que la moindre erreur pourrait coûter cher. En cas de succès, le Chabab enverrait un signal fort à ses concurrents et confirmerait ses ambitions pour le reste de la saison. Les joueurs ont axé leur séance d’entraînement d’hier sur la récupération pour éviter la fatigue samedi contre le PAC. Cette approche vise à optimiser le rendement physique et mental de l’effectif, qui enchaîne les rencontres à un rythme soutenu. L’entraîneur Amrani et son staff mettent tout en oeuvre pour que l’équipe soit prête et performante face au Paradou, un adversaire redoutable en quête de résultats.

Amrani : «Rester concentré pendant tout le match»

Amrani a averti ses joueurs sur l’importance de rester concentrés durant toute la rencontre : «Vous devez être concentrés pendant 90 minutes. Le PAC est une équipe difficile, mais c’est à vous de faire le travail. Défendez bien et soyez efficaces devant.» Pour espérer l’emporter, le CRB devra trouver l’équilibre parfait entre solidité défensive et créativité offensive, tout en évitant de sous-estimer cet adversaire coriace. Lors de la conférence de presse d’après-match contre la JSK, Houhou a déclaré : «Nous sommes déçus par ce résultat nul, car l’équipe méritait mieux au vu de sa prestation. Nous avons dominé, créé plusieurs occasions et même marqué un but que nous jugeons valable, mais l’arbitre en a décidé autrement. Malheureusement, jouer tous les trois jours impacte directement le rendement de l’équipe. Nous devons nous adapter à cette programmation exigeante et travailler davantage sur la récupération.» Au-delà de l’enjeu sportif, ce derby est une opportunité pour le CRB de renouer avec ses supporters, déçus par des performances irrégulières depuis le début de la saison, notamment l’élimination prématurée en LDC. «Il est temps de montrer à nos supporters que nous sommes prêts à tout pour le titre», a souligné Amrani.

Encore une rencontre sans les fans !

L’élimination précoce en phase de groupes de la LDC reste difficile à digérer pour les Belouizdadis. Pour les supporters, le message était clair : ils réclament un changement radical. Rabehi, la première cible, est accusé d’avoir échoué dans sa mission de maintenir le CRB à son rang de leader national et continental. Face au PAC, les choses ne devraient pas changer. Si le président Rabehi ne parvient pas à apaiser les tensions rapidement, ce désamour pourrait fragiliser encore davantage un club déjà sous pression.

Un plan anti-Boulbina

L’entraîneur Amrani prépare sa stratégie pour le match face au PAC, avec une attention particulière portée à Boulbina. Véritable fer de lance du PAC et meilleur buteur du championnat, Boulbina s’est imposé comme un attaquant des plus redoutables. Sa vitesse, sa capacité à se démarquer et son instinct de buteur en font une menace constante dans la surface de réparation. Conscient de l’impact qu’il peut avoir sur le match, Amrani a élaboré un plan spécifique pour limiter l’influence du joueur. Le technicien belouizdadi prévoit un marquage strict sur l’attaquant, tout en veillant à le priver de ballons exploitables dans des zones dangereuses. L’accent sera également mis sur une pression intense dès la perte du ballon, afin de perturber la construction du jeu du Paradou et réduire les opportunités offensives de leur meilleur atout. Pour Amrani, il ne s’agit pas seulement de neutraliser un joueur, mais de maîtriser l’ensemble du collectif adverse, tout en restant vigilant face à l’imprévisibilité de Boulbina.

La JSK cible Meziane

La direction de la JSK a officiellement formulé une offre pour recruter Meziane, l’attaquant du CRB, durant ce mercato hivernal. Le joueur est l’une des cibles prioritaires des dirigeants de la JSK pour renforcer le secteur offensif. La direction kabyle semble prête à satisfaire toutes les exigences financières et sportives du Chabab pour concrétiser ce transfert. Selon des sources, elle compte mobiliser tous les moyens nécessaires pour boucler l'opération, soulignant l’importance de l’arrivée d’un joueur comme Meziane dans l’effectif. Ceci dit, on voit mal comment les dirigeants du Chabab vont lâcher l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur attaquant des Rouge et Blanc.

Slimani regrette presque d’être revenu !

Après seulement six mois passés sous les couleurs du CRB, l’attaquant international algérien, Islam Slimani, est revenu sur les raisons de son départ. Slimani a expliqué que son retour au CRB avait pour but de rendre hommage à l’équipe qui a marqué ses débuts. «Je suis revenu au Chabab pour rendre à ce club ce qu’il m’a offert et pour le servir grâce à mon expérience et ma carrière», a-t-il déclaré. Cependant, l’attaquant n’a pas tardé à quitter l’équipe belouizdadie. Interrogé sur les raisons de son départ rapide, Slimani a indiqué : «Je n’ai pas reçu la reconnaissance que j’espérais en Algérie. J’ai quitté le club pour des raisons personnelles que je préfère garder pour moi.» Malgré la brièveté de son passage, Slimani garde une vision positive de son expérience avec le CRB. «Je ne regrette pas mon retour à la maison et mon engagement avec ce club que j’aime. Cela a été une expérience courte mais enrichissante pour moi», a-t-il affirmé, avant d’ajouter : «Je reviendrai plus tard dans mon club du coeur». Les propos de Slimani montrent à la fois son attachement au CRB et son désir de retrouver un jour ce club emblématique. En attendant, l’attaquant semble prêt à continuer sa carrière ailleurs, tout en gardant un lien spécial avec son "foyer" footballistique.

S. T.