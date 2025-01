CSC - LES CLUBISTES RENOUENT AVEC LE CHAMPIONNAT

RECONQUÉRIR LE PODIUM !

Une belle opportunité se présente pour le CS Constantine afin de retrouver le haut du tableau avec ce rendezvous face au MC El Bayadh au stade Hamlaoui, en match de mise à jour de la 12e journée de championnat.

Un match important pour les Clubistes, qui occupent la 7e place avec 20 points où une victoire leur permettrait de retrouver le podium. Un mois pratiquement jour pour jour, depuis son dernier match de championnat, le CSC renoue donc avec la Ligue 1. Il disputera, d’abord, son premier match face à une équipe du MCEB mal en point, qui reste toutefois redoutable, avant de boucler la phase aller, quatre jours après, par un déplacement à Alger pour affronter le CR Belouizdad. De retour d’un long périple en Tanzanie, les camarades de Dib misent sur la victoire pour mettre un terme à la série de trois matches sans succès en championnat. Il faut savoir que le dernier remonte au 21 novembre 2024 face à l’USMA (1-0). Cette confrontation face au MCEB s’annonce donc importante pour les Constantinois, dont les points vont leur permettre de consolider leur position au classement général. Avec 20 points à son actif, le CSC qui occupe la 5e place au classement fera un bond considérable, puisqu’un succès et les trois points qui vont avec lui permettront de reprendre sa place de dauphin au classement et revenir à deux points de l’actuel leader, la JS Kabylie, avant d’aborder le choc face au CRB, son dernier match de mise à jour. C’est dire donc l’enjeu de ce match face au MCEB où les poulains du coach Kheireddine Madoui. Pour gagner, le CSC aura fort à faire et surtout ne pas sousestimer l’adversaire.

Des changements dans le onze

L’entraîneur Madoui, bien qu’il souhaite aligner son équipe-type pour ce match, sera une nouvelle fois contraint d’opérer des changements. Avec des éléments fatigués, d’autre suspendus, à l’image de Boudrama, en passant par ceux qui traînent des bobos, à l’image de Meddahi et Dib, il ne sera pas aisé pour le coach de composer un onze performant dans un match où le faux pas est interdit. Des changements inévitables, mais avec des solutions, puisqu’il pourra compter sur le duo d’attaque Temine-Belhocini, désormais prêt pour une titularisation après avoir effectué des entrées lors des trois derniers matches. Il aura aussi à sa disposition Derradji et Ndiaye pour suppléer la défection de Boudrama.

Boudrama suspendu

Le défenseur central Achraf Boudrama devra purger un match de suspension. Le joueur avait écopé d’un quatrième carton jaune lors de la dernière sortie du CSC, qui s’était incliné le 27 décembre 2024 à Béchar face à la JSS (2-0), synonyme de suspension automatique. Boudrama, qui sera remplacé par Derradji ou Ndiaye, devrait retrouver sa place contre son ex-formation, le CRB, quatre jours plus tard.

Baouche, Boussouf et Temine reprennent

Trois joueurs ont raté la séance de reprise des entraînements, effectuée mardi en fin de journée sur le terrain du pôle sportif du club. Il s’agit du défenseur latéral Houari Baouche, du portier Kheireddine Boussouf et de l’attaquant Monder Temine. Les trois joueurs ont été autorisés à prolonger leur repos de 24 heures et devaient reprendre le chemin de l’entraînement hier soir.

Meddahi incertain

Présent sur le terrain du pôle sportif du club, à l’occasion de la séance de reprise, le défenseur latéral Oussama Meddahi n’a pas pris part à l’entraînement. Le joueur souffre d’une blessure au pied, contractée dimanche dernier à Dar Es-Salaam lors du match de la coupe de la CAF face au Simba SC. Meddahi, qui s’est vu accorder du repos pour récupérer, n’est pas certain de tenir sa place samedi face au MCEB.

R. B.