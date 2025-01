ESS

Les recommandations d’El Kouki

Le nouvel entraîneur de l'ES Sétif, Nabil El Kouki, a exprimé ses attentes à la direction du club et à la société Sonelgaz, principal sponsor, concernant la nécessité d’augmenter le budget du recrutement. Cette démarche vise à renforcer l’effectif avec des recrues de qualité dès le mercato hivernal pour bâtir une équipe compétitive à long terme.

Nabil El Kouki a annoncé son intention de recruter deux joueurs étrangers en plus d’au moins trois renforts algériens. Ces recrutements constituent, selon lui, une première étape essentielle pour reconstruire une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau dans les saisons à venir. Pour concrétiser ces ambitions, El Kouki prévoit de collaborer étroitement avec Abdelmoumen Djabou, le coordinateur sportif du club. Une réunion est prévue pour discuter des pistes de recrutement déjà identifiées et examiner une nouvelle liste de noms proposée par l’entraîneur. Ce remaniement s’inscrit dans une volonté de changement à la tête de l’ES Sétif. La direction du club a récemment mis fin au contrat de l’ancien entraîneur Réda Bendris, pour confier la gestion de l’équipe à Nabil El Kouki. Ce dernier aura pour mission de redresser la barre lors de cette saison et de poser les bases d’une formation solide pour la prochaine. Avec des ambitions renouvelées et un nouvel entraîneur déterminé, l’ES Sétif semble prêt à investir dans des solutions à long terme pour retrouver son statut de club de premier plan en Algérie et sur la scène continentale. Le mercato hivernal sera une étape décisive dans cette reconstruction.

Djahnit, un retour proche

L'ES Sétif enregistre une bonne nouvelle avec le retour en forme d'Akram Djahnit, son milieu de terrain clé, après une période d'absence due à une grave blessure. Djahnit a montré une belle progression lors des entraînements récents, démontrant qu’il est prêt à intégrer les plans de l’équipe. Le retour d’Akram Djahnit tombe à point nommé pour l’ES Sétif, qui prépare ses prochaines échéances en championnat et en coupe. Son expérience et sa vision du jeu représentent des atouts majeurs pour renforcer le milieu du terrain de l’équipe. Nabil El Kouki semble compter sur Djahnit pour apporter de la stabilité et de la créativité à l'équipe dans les matchs à venir. Avec cette réintégration, l’ES Sétif espère poursuivre sa progression dans les différentes compétitions et retrouver son niveau compétitif habituel.

W. D.