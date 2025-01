MCO

GNOLEBA S’EN VA, BOURDIM EN RENFORT

En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, la direction du MC Oran a décidé d’entamer le mercato hivernal qui prendra fin le 5 février. Ainsi, le club a révélé avant-hier soir sur sa page officielle l’identité de sa première recrue. Il s’agit de l’ancien joueur de l’ASO Chlef, Amar Bourdim.

Mis sur la liste des libérés par son ancien club, l’ASO, la direction a sauté sur cette opportunité afin de renforcer ses rangs, d’autant plus qu’un élément de la trempe de ce joueur manque à l’effectif du Mouloudia d’Oran. Ce milieu de terrain âgé de 30 ans possède une riche expérience pour avoir joué à l’USMA, au RCR, à la JSS, au MCA, au CRB et récemment à l’ASO Chlef, après un court passage dans un club saoudien. Il faut dire que le joueur souffre d’un déficit physique mais vu ses qualités techniques, il pourrait apporter un plus. Possédant également une bonne vision de jeu avec des passes décisives et des coups francs précis, Bourdim doit toutefois parfaire sa condition physique. Si le MCO a réussi à engager le joueur cet hiver, c’est par ce que la direction est arrivée quelques heures auparavant à résilier le contrat du milieu de terrain, Sery Gnoleba, considéré comme un flop du marché estival. Le milieu de terrain ivoirien, engagé pour l’un des plus gros salaires du championnat a complètement raté ses premiers matches, ce qui a contraint l’entraîneur Eric Chelle à le recaler chez la réserve, avant que la direction ne décide de s’en séparer. D’autre part, l’effectif commence à se compléter avec le retour hier matin de Walid Ardji, Mohamed Sylla et le capitaine Merouane Dahar. Deux joueurs seulement manquent désormais à l’appel, à savoir, Maxwell Baakoh et Yanis Hamache.

H. H.