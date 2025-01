JSS

El Okbi ne badine pas avec la discipline

La Saoura poursuit son stage bloqué dans la capitale. En programmant ce regroupement, le staff technique vise, en effet, plusieurs objectifs : faire oublier l'amertume de l’élimination sans gloire en Coupe d'Algérie face au RCK, remobiliser les joueurs en les éloignant de la pression, préparer le match retard face au MCA et combler les lacunes relevées durant le parcours de la phase aller.

D'ailleurs, l'entraîneur El Okbi n'a pas manqué de le rappeler aux camarades de Akacem à l'occasion d'une réunion qu'il a tenue avec eux dans les vestiaires du stade de Ben Aknoun où se déroulent les entraînements. Il a appelé ses joueurs à oublier la défaite en Coupe d'Algérie, tout en leur rappelant qu'ils n'avaient rien fait pour mériter de passer, notamment en première mitemps. Il les a également appelés à se remobiliser car l'équipe n'est pas dans une position confortable au classement. Il a, par ailleurs, insisté sur la discipline et promis qu'il sera intransigeant en cas de manquement aux obligations professionnelles. Il leur a, à ce titre, rappelé qu'ils ont paraphé un règlement intérieur qu'ils doivent respecter pour permettre à l'équipe d'avancer dans le classement. Les joueurs, attentifs au discours, ont promis de faire tout leur possible pour réaliser un bon parcours lors de la manche retour. Sur un autre plan, la direction a promu en équipe première les deux joueurs de la catégorie réserve Allaoui et le gardien de buts Seghari. Ces deux pépites ont participé activement à la qualification de leur équipe en quart de finale de la Coupe de la ligue.

Kader B. A.