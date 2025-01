ASO

Zaoui : «Certains éléments doivent convaincre, sinon…»

Analysant la dernière sortie de son équipe en match amical face à Oued Fodda, l'entraîneur Samir Zaoui a affirmé qu'il a constaté un léger mieux dans la production de certains éléments.

"Ce n'est pas du 100% mais certains joueurs ont réalisé des progrès et une bonne prestation face à un adversaire qui n'était pas facile à manier et que je remercie pour son fair-play et sa sportivité. Pour les autres, ils doivent travailler encore beaucoup plus car avec leur niveau actuel, ils ne pourront rien apporter à l'équipe", a-til indiqué dans une déclaration au site officiel du club. D'ailleurs, il n'a pas écarté l'idée de se séparer de certains éléments : "Tout dépendra des recrutements que nous allons faire. On veut des joueurs qui peuvent nous apporter un plus durant la phase retour qui ne sera pas facile. Ceux qui ne m'ont pas convaincu doivent travailler encore plus durant ce stage. On a un troisième match amical, ce sera l'occasion pour eux de montrer qu'ils ont le niveau pour jouer en élite", a-t-il souligné. Sur un autre, le milieu de terrain offensif, Bourdim, qui était sur le point de rejoindre l'ESS, a finalement atterri au MCO. Les dirigeants de Chlef ont trouvé un terrain d'entente avec leurs homologues oranais pour leur céder la lettre de libération du joueur.

Abdelkader G.