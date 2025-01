MCEB

Faire plus que résister face au CSC

Les protégés de Lotfi Amrouche rejoindront ce soir la ville de Constantine pour affronter, samedi, le CSC dans le cadre de la mise à jour de la 12e journée du championnat.

Le match qui devait se dérouler le 15 janvier a été reporté à la demande des Sanafir qui devaient jouer les 5e et 6e journées de la phase de poules de la Coupe de la CAF. Les camarades de Salhi qui avaient joué le match des 1/16 finale de la Coupe d'Algérie face au NRB Touggourt n'étaient pas au courant du changement de programmation face aux Constantinois. Une fois la qualification en coupe en poche, ils avaient rejoint l'antique Cirta et une fois sur place, ils ont été informés du report de leur match, ce qui a chamboulé le programme mis en place par le staff technique. D'ailleurs, Lotfi Amrouche a dû écourter la durée du repos qu'il devait accorder à ses poulains après le match de coupe, au grand dam des joueurs, notamment ceux qui n'habitent pas à El Bayadh. "On va faire la mise en place tactique à Constantine vendredi. On reprendra la route pour rentrer à la maison dès la fin du match samedi. On est obligés de nous adapter à ces changements. Après deux jours, on reprendra les entraînements pour préparer le retour en championnat avec le match de la 16e journée face à l'ESS, le 11 février au stade Zakaria-Mejdoub", a indiqué un membre du staff technique. Notre interlocuteur a fait savoir que son équipe a bien préparé sa sortie face au CSC qu'elle veut réussir pour avancer au classement. «On n'est pas bien classé et nous sommes condamnés à sortir le grand jeu pour faire quelque chose devant cet adversaire qui n'est pas facile à manier», a-t-il souligné.

Walid K.