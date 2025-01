JSK - UN GROS CHANTIER ATTEND LE NOUVEAU COACH

ZINNBAUER PROCHAINEMENT À TIZI OUZOU

Bien que le président Ould Ali ait déclaré dans l'après-midi de vendredi dernier qu'en plus de Zinnbauer, la direction sportive est en contact avec deux autres entraîneurs et que le choix se fera dans les prochaines 48 heures, on a appris d'une source proche de la direction que le directeur général, Hakim Medane, et le manager général, Karim Doudane, se sont entendus sur tout avec Zinnbauer et que celui-ci ralliera la ville de Tizi Ouzou dans les tout prochains jours.

Il a donné son accord pour succéder à Benchikha et il attend juste son visa pour entrer au pays. Les déclarations du président de la JSK ont surpris la plupart des supporters qui se demandent si les dirigeants ont conclu ou pas avec l'entraîneur allemand. Ce dernier fait l'unanimité au sein de la direction, mais il semble que certaines personnes font tout pour tenter de ramener un coach tunisien. Le directeur général Hakim Medane, qui a été soumis à une terrible pression depuis le départ de Benchikha, a opté pour Zinnbauer et a confié à certains de ses proches que celui-ci ne tardera pas à rejoindre la ville de Tizi Ouzou pour entamer sa mission avec l'équipe. Le coach allemand auquel les dirigeants ont envoyé les CD des matches de l'équipe joués en cette phase aller aurait exigé des renforts de qualité pour atteindre l'objectif qui lui a été assigné par la direction, celui de finir la saison sur le podium. Il aurait encensé quelques éléments, notamment Boudebouz et Boualia, lesquels même s'ils ne sont pas au top de leur forme, étaient les meilleurs joueurs de la JSK lors de la première manche du championnat. Zinnbauer qui veut travailler sur le long terme s'est entendu avec les dirigeants pour signer un contrat de deux saisons et demi. Il était convoité par le Raja et des clubs égyptiens, mais il a préféré opter pour la JSK qui ambitionne de jouer le titre après plusieurs années de disette.

Mehdi Boudjemaâ s'engage pour deux saisons et demie

En contact avec Mehdi Boudjemâa depuis le début du mois de janvier, les responsables de la JSK ont trouvé un accord final avec lui dans la journée de vendredi dernier. Il a passé la visite médicale avant de se présenter au siège du club pour signer un contrat de 2 saisons et demie. Malgré la présence de plusieurs joueurs qui jouent au milieu, les dirigeants ont tenu à recruter Mehdi Boudjemâa qui est sans club depuis le mois de décembre 2024. Séduits par son CV, les dirigeants n'ont pas hésité à satisfaire ses exigences financières pour le convaincre à rejoindre leur équipe. Ils auraient même parlé de lui à l'entraîneur allemand Josef Zinnbauer auquel ils ont envoyé les vidéos de ses matches. Avec le recrutement de Mehdi Boudjemâa, la concurrence sera encore plus féroce. Les dirigeants comptent libérer Matallah qui n'a joué que quelques minutes durant toute la phase aller. Les négociations avec lui ont commencé, mais il aurait exigé d'être indemnisé pour résilier son contrat. Il sera libre de tout engagement au mois de juin prochain. Et bien qu'il soit sollicité par certaines équipes qui luttent pour leur maintien en Ligue 1, Matallah ne veut pas partir sans être indemnisé. Il n'est pas le seul à être invité à négocier son départ, puisque même le milieu malien Sadio Kanouté ne fait plus l'unanimité. Il ne s'entraîne pas avec le groupe depuis plusieurs jours sous prétexte qu'il est blessé, mais une source digne de foi nous a fait savoir que celui-ci est en désaccord avec ses dirigeants à cause de sa situation financière. Il est payé à la fin de chaque mois en dinars, mais comme il ne peut pas transférer son argent, il aurait émis le voeu de partir. Les dirigeants accepteront sûrement de le laisser partir s'il reçoit une offre.

«Boudebouz est derrière ma venue»

La nouvelle recrue de la JSK, Mehdi Boudjemâa, a confié au site du club que le capitaine Riyad Boudebouz est derrière sa venue à la JSK. «Je suis fier de rejoindre le club le plus titré d'Algérie. J'étais en contact avec Boudebouz avant que le président et le manager général m'appellent. C'est une fierté pour moi de porter le maillot de ce grand club. J'ai reçu plusieurs messages de la part des supporters et je ferai tout pour être à la hauteur de leurs attentes. Je ne tarderai pas à entamer la préparation avec l'équipe pour que je sois opérationnel dès le premier match de la phase retour», a déclaré Mehdi Boudjemâa.

Belfodil proposé

L'ancien international des Verts, Ishak Belfodil, qui est sans club depuis le mois de mai 2024, a été proposé aux dirigeants de la JSK. Son profil les intéresse, mais comme il n'a pas joué depuis bien longtemps ils hésitent à entrer en contact avec lui. Ils préfèrent explorer d'autres pistes dans l'espoir de recruter un attaquant capable d'apporter du punch au compartiment offensif. Ce n'est pas la première fois que des managers proposent Belfodil à la JSK, puisque l'été dernier ils l'avaient déjà proposé, mais Hakim Medane leur avait rétorqué qu'il veut un joueur compétitif.

Bwalya irrite les dirigeants

Rentré chez lui au Congo sous le prétexte d’une urgence, l'attaquant Bwalya a prolongé son séjour chez lui. Il devait rentrer hier, mais jusqu'au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas s'il est rentré ou pas. Son absence prolongée à l'entraînement irrite tout le monde y compris les dirigeants. Il ratera sûrement le match de ce mardi face au CRB, vu qu'il ne s'est pas entraîné avec le groupe pendant plusieurs jours. Depuis le départ de Benchikha, les joueurs africains recrutés l'été dernier n'ont pas cessé de crier leur mécontentement par rapport à leur situation. L'attaquant burkinabé Djibril Ouattara a résilié son contrat après le match face à l'ES Guelma, alors que Koné, Kanouté, Sarr et Bwalya ne se sont pas entraînés avec l'équipe depuis l'élimination en coupe d'Algérie pour différentes raisons. Kanouté et Sarr sont blessés mais, eux aussi, ont demandé au président Ould Ali d'intervenir pour régler leur problème de transfert d’argent.

D. K.