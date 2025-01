MCEB

Bien préparer la sortie face au CSC

Le Mouloudia d'El Bayadh, qui n'a pas encore repris les entraînements pour préparer sa prochaine sortie face au CS Constantine, prévue le 25 janvier dans le cadre de la mise à jour du programme de la 12e journée.

La rencontre prévue au stade Hamlaoui ne sera pas facile pour les protégés de Lotfi Amrouche, qui peinent à trouver leurs marques cette saison. Pourtant, cette équipe est paradoxale dans son parcours. Elle a réussi à enregistrer deux victoires en déplacement face au CRB et l'Olympique Akbou mais trouve des difficultés à s'imposer sur son terrain et devant des adversaires largement à sa portée. C'est ce qui rend les camarades de Kouar imprévisibles et qui impose à leurs adversaires la prudence. Le CSC est averti, El Bayadh est certes mal classé, mais c'est une équipe qui reste dangereuse et qui se montre plus libérée quand elle évolue en dehors de ses bases. A noter que la reprise des entraînements est prévue aujourd’hui. L'entraîneur Amrouche espère bien préparer cette sortie dans l'antique Cirta, réaliser un bon résultat et terminer la phase aller sur une bonne note.

Walid K.