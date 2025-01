ESS

LE MERCATO AU POINT MORT

Toujours pas de recrue à l’ES Sétif, même si la direction travaille pour renforcer l’effectif avec des joueurs de qualité, notamment au milieu de terrain. Certes, Ishak Boussouf reste une priorité, mais les exigences financières élevées du joueur et de son club, le CR Belouizdad, compliquent les négociations.

Deux profils intéressants ont récemment retenu l’attention. Le premier est un ailier franco-algérien évoluant au Luxembourg et le second est un joueur rwandais de 25 ans évoluant en troisième division suédoise, qui répond au nom de Rafael York. Ce dernier se dit motivé à rejoindre le championnat algérien et serait même prêt à effectuer des essais avant de s’engager. Toutefois, l’arrivée éventuelle de York ou d’un autre joueur étranger dépendra de la libération d’une licence étrangère au sein de l’effectif, actuellement détenues par trois joueurs subsahariens. Côté attaque, l’ES Sétif souhaite recruter un avant-centre subsaharien pour accompagner l’ancien joueur du MC Alger, Kheireddine Merzougui. Parmi les cibles potentielles, Salio Bangoura, joueur de Hafia Conakry, semble en pole position, avec des discussions avancées en cours. En revanche, la piste de Kingsley Eduwo, attaquant nigérian du Club Africain, a été écartée en raison de ses prétentions financières exorbitantes (600.000 euros). Même sort pour le Bolivien Gustavo Alvarez, jugé à risque, en raison des problèmes d’adaptation vécus par son compatriote Adalid Terrazas à l’USMA. L’Entente, en pleine restructuration, devrait faire preuve de discernement pour renforcer son effectif, tout en respectant ses contraintes budgétaires et les besoins sportifs du groupe.

Nouri s’entraîne en solo

Bonne nouvelle pour Amir Nouri. Victime d’une grave blessure en novembre 2024, le milieu récupérateur de l’Entente de Sétif effectue son retour à l’entraînement. Depuis 70 jours, Nouri est loin de toute compétition, en raison d’une déchirure des ligaments croisés du genou, subie le 7 novembre 2024 contre le MC Oran dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Alors qu’il était annoncé out pour le reste de la saison, le joueur de 30 ans a repris avec l’entraînement individuel. Dans une publication sur l’une des pages Facebook du club ce vendredi, Amir Nouri paraissait en plein exercice de récupération avec son préparateur physique.

Moulay entre l’ESM et le MCEB

Après Ali Hadji et Salem Jiddou, un autre joueur pourrait bien résilier son contrat dans les prochaines heures. Il s’agit, selon une source digne de foi, de Abdelkader Moulay. Ce dernier, bien que son nom n’ait pas été cité parmi les joueurs priés de trouver un club preneur, dès cet hiver, reste toutefois décidé à changer d’air, lui qui n’a pas pu décidément gérer la pression qu’il a subie depuis l’entame de cet exercice. Selon une source digne de foi, deux clubs du championnat de Ligue 1 sont déjà sur ces traces. Il s’agit de l’ES Mostaganem, club où il avait déjà évolué, et le MCE El Bayadh dont les dirigeants lui ont déjà fait une offre.

Aouissi intéresse le NC Magra

Pour ce qui est du cas de Taki Eddine Aouissi, ce dernier attend en effet la décision de la commission de discipline qui va traiter son cas cette semaine et obtenir sa lettre de prêt. Il semblerait que la direction du club refuse de le libérer définitivement. Aouissi pourrait atterrir soit au NCM soit au MCEE, deux clubs qui ont sollicité ses services pour un éventuel recrutement cet hiver.

