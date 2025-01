MCO

Un Tunisien pour succéder à Chelle ?

Ala recherche du successeur d'Eric Sékou Chelle parti au Nigeria, la direction du Mouloudia d’Oran poursuit ses efforts pour trouver un profil qui répond à ses attentes. Ayant écarté la piste locale, sous prétexte que les entraîneurs de qualité sont déjà en exercice dans d'autres clubs, les responsables des Hamraoua, sur conseil du nouveau directeur sportif, Mourad Meziane, ont commencé à explorer la piste tunisienne.

Plusieurs noms défilent sur les réseaux sociaux, balancés par les proches de la direction, une façon de sonder les fans. Il faut dire que presque tous les techniciens connus du pays voisin ont été cités lors des dernières 48 heures, à leur tête l’ancien coach de la JS Kabylie et de l’Entente de Sétif, Amar Souiyeh. Ce dernier tient la corde par rapport à d’autres techniciens que des agents essayent de proposer, à l’image de Djalel Kadri et Moundir Kbayer, les deux anciens sélectionneurs des Aigles de Carthage, actuellement sans poste. Cela se passe au moment où le temps presse pour l'équipe dont les joueurs sont toujours au repos et ne devront reprendre le travail que lundi. Un repos jugé exagéré par les spécialistes en la matière, puisque l’équipe ne s’est pas entraînée depuis le 11 janvier. Elle devrait reprendre le travail demain pour préparer la double confrontation qui se profile à l’horizon face au CR Belouizdad, le 2 février, dans le cadre de la mise à jour de la phase aller et contre l’USM El Harrach pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie. Cela dit, le Mouloudia d’Oran va jouer gros voire sa saison au cours de ces deux matches. L’équipe sera devant un défi, celui de remporter ces deux rencontres et relancer l’actuel exercice. A défaut, elle retombera dans ses travers et gâchera l'objectif de jouer pour une place sur le podium et aller le plus loin en Coupe d'Algérie. C'est pourquoi la direction sera appelée à bien gérer cette trêve et surtout désigner et vite le nouvel entraîneur qui sera capable de remettre sur rail l’équipe.

Houari H.