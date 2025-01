JSS - L’élimination en Coupe face au RCK fait mal

El Okbi : «On n’a rien fait pour mériter la qualification»

L'entraîneur de la JS Saoura, Mourad El Okbi, a indiqué que son équipe est passée à côté de son sujet en première période, face au RC Kouba en match de Coupe d’Algérie, ce qui lui a valu d'encaisser deux buts et de perdre la qualification au final.

"C'est une défaite à mettre aux oubliettes. Nous n'avons rien fait durant la première période et cela a mis en confiance notre adversaire qui avait réussi à marquer deux buts. En seconde mi-temps, on est revenu dans le match mais cela a été insuffisant. Il faut maintenant oublier cette défaite et bien préparer la phase retour qui ne sera pas facile", a-t-il souligné. Le staff technique qui a accordé trois jours de repos à ses poulains a programmé un stage bloqué dans la capitale pour bien préparer le match retard face au MC Alger. Les Bécharis veulent bien préparer cette sortie pour terminer la manche aller sur une bonne note.Le staff technique espère terminer ce match et se concentrer sur le mercato hivernal car le parcours durant la manche aller a montré que l'équipe avait besoin de renforts pour assurer le plus tôt possible son maintien parmi l’élite et tenter ensuite de jouer pour une place sur le podium et ainsi sauver la saison actuelle. A ce titre, en parallèle aux négociations engagées avec les joueurs à libérer, les dirigeants sont en contacts avancés avec plusieurs éléments qui pourraient venir renforcer l'effectif qualitativement et ainsi donner plus de possibilités de choix au staff technique.

Kader B. A.