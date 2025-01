ASO

L'équipe en stage bloqué de dix jours

Le staff technique a programmé un stage bloqué à Chlef pour bien préparer la phase retour. C'est ainsi que les camarades de Bousaïd ont repris les entraînements au stade Boumezrag.

Le stage qui débutera aujourd'hui permettra à Zaoui et son staff de travailler en biquotidien avec ses joueurs. Ce regroupement d'une dizaine de jours verra l'équipe disputer trois rencontres amicales. C'est ainsi que les camarades de Abada ont joué le 17 janvier contre l'ASM Oran. Trois jours plus tard tard, le 20 janvier, ils affronteront le Ghali de Mascara, avant de clôturer le stage en se mesurant au pensionnaire de la Ligue 1, l'ES Mostaganem, le 24 janvier, au stade Boumezrag.Zaoui espère profiter de ce regroupement pour bien préparer la manche retour qui verra la compétition prendre de l'intensité. L'équipe qui n'est plus concernée par la Coupe d'Algérie peut jouer pour une place sur le podium. Actuellement, les Lions totalisent 20 points et ne comptent qu'une unité de retard sur le Mouloudia d’Alger qui occupe la troisième marche du podium. C'est un challenge qui intéresse les camarades de Hamra qui vient de prolonger son contrat avec le club, lui qu'on annonçait pourtant partant pour le MC Oran. Concernant l'effectif, en plus de Ledlum qui a rejoint le club, les dirigeants sont en contacts avancés avec deux attaquants togolais qui sont attendus cette semaine à Chlef.

Abdelkader G.