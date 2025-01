JSK - Alors que Bwalya est aux abonnés absents

Medane à la recherche d’un chasseur de buts africain

L'attaquant congolais Walter Bwalya n'a toujours pas repris les entraînements avec ses équipiers. Son absence a ouvert la voie à toutes les spéculations, mais une source digne de foi affirme qu'il aurait été autorisé à rentrer chez lui, rendre visite à sa famille et qu'il sera de retour dans les prochains jours.

Laissé sur le banc lors du dernier match de coupe d'Algérie face à l'USMH, Bwalya avait fait son entrée en seconde période. Il vit mal son statut de remplaçant, mais il espère qu'il reprendra sa place sur l'échiquier des Canaris à la phase retour. Il sera sûrement out pour le match retard face au CRB, prévu mardi prochain au stade 5-Juillet. N'ayant marqué que 2 buts durant toute cette phase aller, Bwalya n'a pas apporté le plus attendu de lui. Les dirigeants avaient déboursé une somme conséquente au mois d'août dernier pour le recruter, mais ses prestations n'ont pas été convaincantes. C'était l'ex-entraîneur Benchikha qui l'avait recruté, mais les dirigeants auraient regretté de l'avoir engagé. Il a signé un contrat de 2 saisons, néanmoins s'il ne retrouve pas son meilleur niveau, il sera libéré à la fin de la saison. Le directeur général Hakim Medane est à la recherche d'un attaquant africain de bon niveau. Plusieurs noms lui ont été proposés, mais il veut prendre tout son temps avant de faire son choix.

Kanouté, Sarr et Koné n'ont pas encore réintégré le groupe

A moins d’une semaine de la rencontre en retard face au CRB, les milieux de terrain Kanouté et Sarr ainsi que l'arrière gauche Koné n'ont toujours pas réintégré le groupe. Pour Sarr, il est soumis à un programme spécifique tout en poursuivant les soins. Sa participation au prochain match face au CRB est incertaine. La semaine passée, Sarr, qui a été ramené par Benchikha, aurait demandé aux dirigeants de lui régler sa situation financière avant de leur envoyer une mise en demeure. Il leur aurait expliqué qu'il n'a pas pu transférer son argent et qu'ils doivent intervenir pour régler son cas. Concernant Kanouté, qui s'est blessé avant le match face à l'USMH, il n'a lui aussi toujours pas repris avec ses équipiers. De ce fait, il est également incertain pour le match face au CRB. N'ayant pas apporté le plus attendu de lui, l'ancien pensionnaire de Simba a été l'une des déceptions de la phase aller. Les dirigeants sont à la recherche d'un milieu récupérateur et ils devront libérer 3 joueurs lors des jours à venir. Pour Koné, il a participé au dernier match face à l'USMH, mais son rendement était catastrophique. Il était parmi les joueurs les plus mauvais sur le terrain et sa prestation a suscité des interrogations. La direction ne s'est pas exprimée sur l'absence prolongée de Koné, mais il semble que lui aussi aurait demandé à ses dirigeants de l'aider pour qu'il puisse transférer son argent. Victime de blessures à répétition avant sa venue à la JSK, les dirigeants lui avaient proposé un contrat d'une seule saison.

Les supporters réclament un renforcement de qualité

N'ayant pas reconnu leur équipe face à l'USMH, un groupe de supporters s'est déplacé mardi après-midi au stade annexe du complexe Hocine-Aït Ahmed pour demander des explications aux dirigeants et aux joueurs. Ils ont eu une longue discussion avec le directeur général Hakim Medane et le manager général Karim Doudane, auxquels ils ont transmis une liste de doléances, en premier lieu desquelles le recrutement d’un coach de renom. Ils ont ajouté que, pour eux, l'Allemand Josef Zinnbauer dispose d'une carte de visite étoffée et qu'il doit être sur le banc de la JSK le plus tôt possible. Le groupe d’ultras a ajouté qu'en plus de l'entraîneur, la JSK a besoin de renforts de haut niveau en ce mercato hivernal.

Pour sa part, Medane leur a promis que la direction fera le maximum pour réaliser un recrutement de qualité. Avant de quitter le stade, les ultras ont demandé l'autorisation aux dirigeants de les laisser s'entretenir avec les joueurs lesquels, à leurs yeux, n'ont rien fait pour gagner face à l'USMH. Ils ont exigé d'eux un sursaut d'orgueil à la phase retour, tout en leur rappelant qu'ils sont à la JSK et qu'au vu de tous les moyens mis à leur disposition, ils ne doivent jouer que pour le titre.

Les dirigeants ont reconnu que leur équipe n'a pas été à la hauteur face à l'USMH et que l'élimination précoce en coupe d'Algérie a fait mal à tout le monde. Le groupe d’ultras a reçu la promesse qu'avec la venue d'un nouvel entraîneur et le renforcement de l'effectif avec des joueurs compétitifs, l'équipe sera plus forte à la phase retour.

Coupede la Ligue

La direction s'explique sur les incidents face au MCA

Suite à ce qui a été dit sur les incidents ayant émaillé la rencontre de la coupe de la Ligue qui a opposé les U21 de la JSK à leurs homologues du MCA, les dirigeants ont réagi hier pour réaffirmer qu'ils ont toujours appelé au fair-play.

«Des incidents ont émaillé la fin de la rencontre opposant les U21 de la JSK et du MCA en match de coupe de la Ligue, disputé au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Un événement malheureux a particulièrement retenu l'attention du public algérien. La JSK, reconnue pour le fair-play de ses staffs, de ses joueurs et surtout de ses supporters, dénonce fermement toute forme de violence, d'autant plus qu'elle en a elle-même été victime. Ces incidents, survenus dans l'euphorie de la fin du match et dans des circonstances qui restent à éclaircir, ne doivent en aucun cas altérer les liens d'amitié que la JSK entretient avec tous les clubs d'Algérie et d'ailleurs.

Le club réaffirme son attachement aux valeurs de fraternité, de non-violence et de respect», ont-ils écrit dans leur communiqué.

D. K.