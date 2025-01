MCO

Un programme d’entretien physique individuel envoyé aux joueurs

Alors que la seconde manche du championnat approche à grands pas, le Mouloudia d’Oran n’arrive toujours pas à trouver un successeur à Eric Sékou Chelle, désigné à la tête du staff technique de la sélection du Nigeria. Les responsables du club oranais, en concertation avec le nouveau directeur sportif Mourad Meziane, sont en train de multiplier les réunions afin de trouver un technicien capable d’assurer la continuité du travail déjà effectué et aller le plus loin possible, aussi bien en championnat qu’en Coupe d’Algérie.

Le problème est que le temps presse pour la formation oranaise qui devra jouer contre le CR Belouizdad et l’USM El Harrach dans un laps de temps relativement court. Deux matches qui se présentent comme un tournant décisif pour la suite du parcours du MCO cette saison. Si les Hamraoua arrivent à battre le CR Belouizdad et à se qualifier face à l’USM El Harrach, ils continueront à espérer le meilleur pour le reste du parcours ; dans le cas contraire, ils risquent de terminer la saison sur une autre désillusion.

Face à cette situation, la direction et Meziane qui ont pris tout leur le temps devront désigner dans les prochaines heures le nouvel entraîneur. Afin de lui préparer le terrain, le préparateur physique Arezki Boukhelef, un des rescapés de l’ancien staff technique, a envoyé un programme individuel pour les joueurs avant de reprendre l'entraînement collectif. Il s’agit d’un repos actif pour les camarades de Dehar afin d’être prêts pour la reprise des entraînements et par-là même pour les deux prochains matches qui se profilent à l’horizon. C’est à partir d’aujourd’hui que les joueurs devront commencer le travail individuel en attendant la reprise qui devra avoir lieu dimanche prochain au complexe Miloud-Hadefi.

Houari H.