Bousseder : «Aller loin en Coupe d’Algérie»

S’il y a un joueur qui a émergé dans l’effectif de l’ES Sétif, c’est certainement le gardien de but Tarek Bousseder. Auteur d’un excellent parcours, il a disputé les 17 matches livrés par son équipe, toutes compétitions confondues, soit 15 en championnat et 2 en Coupe d’Algérie.

Il a même réussi 10 clean sheets, dont huit en championnat, ce qui a fait de lui l’un des meilleurs gardiens de but en Algérie. Pour le joueur, et à l’instar de son entraîneur, ses équipiers et les supporters, aller chercher une bonne performance avec son équipe à la fin de cet exercice consiste l’objectif principal. «Je ne vous cache pas que nous sommes motivés à l'idée de poursuivre notre parcours en Coupe d’Algérie et pourquoi pas aller en finale. Nous allons jouer à fond nos chances dans cette épreuve tout comme en championnat où rien n’est encore joué», a-t-il souligné. Bousseder tient à remercier les fans qui l’ont soutenu. «Je remercie beaucoup les supporters pour leur aide et leur soutien depuis que je suis ici, à Sétif, sans oublier le staff technique et plus particulièrement mon coach Sofiane Mechehoug qui m’a encouragé depuis mon premier entraînement. Idem pour Amar Belhani et l’entraîneur en chef Bendris. Tout ce que je peux vous dire, c’est que je compte faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester sur cette bonne lancée et finir la saison en beauté», a-t-il conclu.

Reprise aujourd’hui

Le onze sétifien a bénéficié de cinq jours de repos avant de reprendre le chemin des terrains. Les camarades de Bousseder sont attendus aujourd’hui pour la reprise des entraînements, prévue ce jeudi en fin d'après-midi. En prévision de la phase retour du championnat, le staff technique a programmé un stage bloqué. Le lieu et la date de ce stage restent encore à déterminer, mais le regroupement devrait, en principe, se tenir avant le match des 1/8 de finale devant opposer l'ES Sétif à Amel El-Eulma ainsi que le match MCEB-ESS comptant pour la première journée de la phase retour du championnat.

Cinq joueurs seront libérés

Concernant le mercato hivernal, qui s'étend du 5 janvier au 5 février 2025, aucun joueur, annoncé ici et là, n'a encore signé officiellement à ce jour. Selon une source fiable, les recruteurs du club sont en contact avec plusieurs joueurs, et pas uniquement avec Bourdim et Merzougui, qui ne sont toujours pas ententistes. Parmi les pistes explorées, des joueurs africains et franco-algériens figurent sur la liste. Toujours d'après cette source, cinq joueurs devraient quitter l'effectif. Outre Djibril Boubakeur et Sami Ghediri, qui possèdent une licence mais qui ne jouent pas, trois autres éléments devraient être libérés.

W. D.