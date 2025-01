JSS - Après son élimination amère en coupe par le RCK

Les Bécharis mettent le cap sur la capitale

La Saoura quitte la tête basse l'épreuve de la Coupe d'Algérie. Face à un adversaire déterminé, les protégés d'El Okbi ont tout raté durant le premier half, encaissant même deux buts dans des moments clés (29', 44').

Au retour des vestiaires, les Bécharis ont tenté de réagir et sont parvenus à inscrire un but mais sans arriver à faire plier leur adversaire qui a tenu bon jusqu'à la fin de la partie pour leur ravir le billet pour le prochain tour. C'est un premier challenge que l'équipe vient de perdre, elle qui peine à trouver ses marques en championnat. Sitôt le match terminé, le technicien tunisien a accordé trois jours de repos à ses poulains pour ruminer leur déception et revenir apaisés aux entraînements pour préparer le match en retard de la 12e journée, prévu le 28 janvier, face au MCA au stade 5-Juillet.

Pour bien préparer cette sortie, l'entraîneur El Okbi, de concert avec la direction, a programmé un stage bloqué de dix jours qui démarrera samedi, à l'hôtel «LillyFerdi», dans la capitale. La direction a réussi à trouver des créneaux d'entraînement dans les stades de Bouchaoui et Dar El Beida pour permettre au staff technique de bien préparer la dernière sortie de la phase aller, avant de se tourner vers la préparation de la seconde manche du championnat où il faudrait se surpasser pour tenter de jouer pour une place honorable au classement général.

K. B. A.