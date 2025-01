MCEB

Renverser la vapeur au retour

Les Beidis, dont le match retard prévu face au CSC a été reporté au 25 janvier, ont terminé la phase aller au 14e rang avec un total de 14 points. L'équipe a réalisé un parcours des plus décevants pour les supporters qui espéraient la voir revenir au premier plan après sa victoire, au stade 5-Juillet, face au CRB lors de la quatrième journée, puis son large succès devant le NCM à domicile.

Le Mouloudia avait entamé le championnat par trois défaites successives face respectivement à Sétif, puis Biskra au stade Zakaria-Mejdoub puis l'USMA. Ces trois revers avaient jeté le doute dans les rangs de l'équipe alors entraînée par Fouad Bouali. Les deux succès successifs (CRB, NCM) avaient redonné espoir aux supporters, mais cette éclaircie n'a été que de courte durée, puisque très vite, et dès la sixième journée, les camarades de Kouar retrouvaient l'amertume de la défaite en s'inclinant dans le derby du sud-ouest face à la JSS. Par la suite, ils subiront une série de contre-performances et ont dû attendre la 13e journée pour retrouver la victoire en battant le MCO. Le 21 décembre, ils réalisent l'exploit de battre l'Olympique Akbou sur son terrain, un succès qui a permis à l'équipe de retrouver, une semaine plus tard (15e journée), dans son antre Zakaria-Mejdoub, ses fans qui déchanteront au coup de sifflet final, puisque les protégés de Amrouche, enrôlé quelques jours auparavant, se sont inclinés face à l'USMK. Ce parcours à deux vitesses inquiète les supporters qui appréhendent la suite du championnat, puisque leur équipe n'a que deux points d'avance sur le premier relégable, l'USB. C'est pourquoi ils n'ont pas manqué d'appeler les dirigeants à trouver vite des renforts pour redresser la situation.

Walid K.