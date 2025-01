CSC

Les Clubistes se préparent à Dar Es-Salaam

Le CS Constantine se trouve depuis hier soir à Dar Es-Salaam, en Tanzanie, pour poursuivre son objectif de confirmer sa première place dans le groupe A de la Coupe de la CAF. Le vol spécial a été organisé en partenariat avec Sonatrach et sa filiale ENTP, permettant au CSC et au MC Alger de voyager ensemble.

L’équipe constantinoise a quitté l’aéroport Mohamed-Boudiaf de Constantine hier après-midi pour un premier arrêt à Alger, où a été récupérée la délégation du MCA. Le vol spécial a décollé à 15h avec une arrivée prévue à Dar Es-Salaam en fin de soirée. Cette organisation permet aux deux équipes de maximiser leurs ressources en cette période intense de compétition. Pour le CSC, ce voyage marque le début d'une phase déterminante, avec un séjour de cinq jours en Tanzanie avant le dernier match de la phase de groupes face à Simba. Kheireddine Madoui, l’entraîneur du CSC, a choisi de se déplacer avec l’ensemble de son effectif, profitant de la situation pour garantir une préparation optimale, d'autant plus que l'infirmerie est désormais vide. Madoui a prévu un programme spécifique pour adapter l'équipe aux conditions climatiques qui prévalent dans cette région d’Afrique. Ce plan prend en compte non seulement la gestion de la fatigue, mais aussi la nécessité d'éviter toute perte de concentration en raison de la chaleur et de l'humidité. Après leur dernier match face au CS Sfax, et pour permettre à ses joueurs de bien récupérer sans trop de fatigue avant le voyage, Madoui a décidé de leur accorder un repos de 48 heures. L'unique séance d'entraînement prévue avant ce déplacement a ainsi été annulée, ce qui permet aux joueurs de repartir en pleine forme pour les entraînements à Dar Es-Salaam. Les préparations pour le match décisif contre Simba commenceront aujourd'hui, avec des sessions spécifiquement adaptées aux conditions locales, afin d’assurer une bonne adaptation et de maximiser les chances de succès dans cette rencontre cruciale pour la qualification.

Tout le monde sur le pont !

Pour cette confrontation décisive, Madoui a convoqué tous les joueurs, y compris le défenseur latéral Aïmen Bouguerra, désormais rétabli de sa blessure, et l’attaquant Amine Benmessabih, qui a enregistré son retour dans le groupe, dimanche, à l’occasion du match face au CS Sfax.

Trio mozambicain pour le match

La commission d’arbitrage de la CAF a désigné le trio arbitral qui officiera l’affiche de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la coupe de la CAF, dans le groupe A, et qui mettra aux prises, dimanche prochain (14h), les Tanzaniens du SC Simba au CS Constantine. C’est le Mozambicain Sislo Armando Alvacao qui a été désigné comme arbitre central. Il sera assisté par son compatriote Arsenio Maringol et de Soro Fatsoune du Lesotho.

Simba - CSC à huis clos

La dernière rencontre du groupe A, qui opposera, dimanche prochain à Dar Es-Salaam, les Tanzaniens du SC Simba au CS Constantine, se disputera à huis clos. En effet, la commission disciplinaire de la CAF a décidé hier après-midi d'infliger une sanction de deux matches à huis clos, dont un avec sursis, à l'encontre de la formation tanzanienne. Une sanction décidée par le jury de la CAF suite aux incidents ayant émaillé la rencontre Simba SC - CS Sfax de la 3e journée du groupe A de la phase de poules de la Coupe de la CAF, disputée à Dar Es-Salaam, le 15 décembre 2024. Une bonne opportunité donc pour le CSC, qui n'aura pas à subir la pression des supporters tanzaniens dans sa quête d'un résultat probant pour terminer cette phase de groupe comme leader.

R. B.