USB 1 - 2 ASO

Les Lions l'ont fait

Les deux formations n'ont pas observé le traditionnel round d'observation et se sont livrées à la bataille dès les premières minutes de la partir. Les locaux ont maintenu leur pression et parviendront à trouver le chemin des filets grâce à un penalty transformé à la 20' par Hamadi. Ce but donnera des ailes aux locaux, mais fera sortir les visiteurs de leur camp pour tenter de refaire leur retard.

Ils mèneront plusieurs raids dans le camp de Biskra mais ne purent trouver le chemin des filets. À la 41', Alili a été crocheté dans la zone de vérité. L'arbitre n'hésitera pas à siffler un penalty. Mais le gardien de but s'est illustré en détournant le cuir en corner. De retour des vestiaires, les camarades de Hamra tenteront de trouver le chemin des filets pour refaire leur retard, mais leurs actions manquant de fluidité n'ont pas réellement inquiété la cage de Mellala.

A la 64', Benchouiya, embusqué dans la surface de réparation de Biskra, parviendra à battre Mellala d'un tir croisé.

Dans le temps additionnel, une reprise de la tête de Chahmat a vu le ballon ricocher sur le montant gauche des buts de Medjadel. Sur l'action qui s'en est suivi, Lakhdari a raté l'interception d'une balle facile, ce qui a profité à Boukhena de partir seul balle au pied pour battre Mellala (90'+4'). Au final, les Lions du Chelif ont réalisé leur deuxième succès d'affilée et le premier en déplacement de la saison.

Fiche technique

Stade d'El Alia, affluence moyenne, pelouse en mauvais état, temps couvert, arbitrage de Azrine, Slimani et Klikha

But : Hamadi (20' SP) USB. Benchouiya (64'), Boukhena (90'+4') ASO

USB : Mellala, Bourahla, Hamadi (Mellal), Saad, Salah, Khoualed (Dadache), Saidi, Lakhdari, Benlaribi, Baali, Chahmat.

Entr. : Zeghdoud

ASO : Medjadel, Debbari, Brahimi, Abada, Hamra, Moussa (Mouhamadou), Larbi (Bourdim), Farhi, Bounoua (Boukhena), Alili, Benchouiya (Sadahine).

Entr. : Zaoui.

Abdelkader G.