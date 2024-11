MCEB

La crise de résultats persiste

Les Beidis ont encore une fois mordu le gazon. Certes, ils avaient dominé le MCA durant la première période, mais le métier a fait la différence dès la reprise. C'est le sixième revers de la saison qui a plongé l'équipe dans les profondeurs du classement et, aujourd'hui, elle occupe l'avant-dernière marche avec un total de sept points, à une unité de la lanterne rouge le NCM.

Ce qui fait craindre le pire aux supporters est le fait que leur équipe a joué un match de plus que Magra et deux de plus que le CRB qui compte le même nombre de points (7). A la décharge des joueurs, la semaine qui a précédé le match face au MCA a été mouvementée. Il y a eu l'intrusion des supporters lors de la séance de reprise après la défaite face à l'ASO, la démission de Fouad Bouali et son staff et l'arrivée de Lotfi Amrouche. Ce sont plusieurs événements qui n'ont pas permis aux camarades de Salhi de se concentrer face au Doyen. Le nouveau coach qui a dirigé deux séances d'entraînement seulement, a indiqué qu'il partage avec la direction la responsabilité de la défaite. "Je n'ai pris l'équipe que depuis deux jours et j'ai constaté que les joueurs sont gagnés par le doute. Nous avons bien géré la première période et j'avais mis en garde mes poulains contre l'adversaire qui allait les presser dès le retour des vestiaires. On a encaissé un but sur un manque de concentration. On a perdu face à plus fort. Un grand travail nous attend", a-t-il indiqué.

Walid K.