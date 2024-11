MCA - A l’issue de la victoire de son équipe face aux Beidis

Beaumelle retrouve le sourire

Les Mouloudéens ont retrouvé le sourire avant-hier au prix de leur précieux succès ramené d’El Bayadh et par lequel ils ont tout simplement évité une crise qui se profilait après deux contre-performances à domicile, en se contentant de deux matchs nuls contre l’O Akbou et l’USB.

Beaumelle est le premier d’ailleurs à avoir poussé un ouf de soulagement au coup de sifflet final, puisque le seul but de la partie, signé Delort, lui a permis d’alléger la grosse pression qui pesait sur les épaules du Français. Ce dernier, dans une déclaration à la cellule de communication, est revenu sur ce succès, le troisième sur quatre rencontres jouées en déplacement depuis le début de la saison, pour le mettre en valeur, reconnaissant que les siens sont meilleurs quand il s’agit d’évoluer loin de leurs bases. ‘’Grâce à cette victoire, on rattrape les points perdus à domicile, même si on aurait souhaité faire le plein chez nous. Il est clair qu’au regard de notre parcours depuis le début du championnat, qu’on est meilleurs à l’extérieur qu’à domicile’’, a-t-il fait remarquer d’emblée. ‘’Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui parviennent à gagner à El Bayadh. Ce soir on l’a remporté, de surcroît, avec la manière, car on a bien dominé les débats jusqu’à ce carton rouge infligé à Zougrana, une sanction injuste qu’on déplore. En somme, c’était une victoire très méritée’’, a ajouté le technicien français.

‘’Les vrais supporters étaient avec nous à El Bayadh’’

‘’On a joué un match d’hommes. Sincèrement, j’attendais cette réaction, après toutes les critiques dont on a fait l’objet depuis nos deux précédents semi-échecs à domicile. Pendant toute la semaine, on a bouché les oreilles et fait le dos rond à toutes ces critiques, même si personnellement j’étais satisfait du rendement de mes joueurs dans les deux rencontres en question, après être parvenu à dominer les débats’’, a dit le patron technique du MCA. Il a d’ailleurs estimé que les ‘’vrais supporters’’ sont ceux qui ont fait le déplacement à El Bayadh et encouragé leur équipe en la poussant à fond, notamment dans les moments difficiles lorsqu’elle était en infériorité numérique. ‘’C’est grâce à eux que mes joueurs ont eu cette force supplémentaire pour conserver leur maigre acquis’’, s’est-il réjoui.

«Delort est un joueur à protéger»

L’autre satisfaction de Beaumelle consiste dans ce but de son attaquant vedette, Andy Delort, qui a permis à son équipe de renouer avec le succès. Il en a profité d’ailleurs pour prendre à nouveau la défense de l’ancien buteur de Montpellier. ‘’Delort a fait l’objet de critiques très dures. Lui-même sait que tout le monde attendait énormément de lui, mais un joueur de sa trempe, il faut le protéger, vu les conditions difficiles dans lesquelles il avait rejoint l’équipe. Malgré cela, il a fermé les oreilles et a continué à travailler dur pour rattraper son retard en matière de préparation, car n’oubliez pas qu’il était resté inactif pendant toute la phase retour de la saison passée’’.

Delort : ‘’On veut vivre une soirée folle contre le CRB’’

Pour la première fois depuis qu’il a rejoint le Mouloudia, l’attaquant Andy Delort a accepté de donner une interview. C’est au micro de la cellule de communication de son équipe qu’il a choisi de s’exprimer après la victoire contre le MCEB, grâce à son but, le seul de la partie qu’il a inscrit au tout début de la deuxième période. ‘’On avait besoin des trois points après nos deux précédentes contre-performances chez nous. Je dois reconnaître qu’il s’agissait d’un match compliqué, mais c’était très important de repartir avec le succès’’, s’est-il réjoui. Il a mis en valeur cette victoire, notamment sur l’aspect psychologique, car réalisée dans une conjoncture difficile, et surtout avant un derby important contre le CRB. ‘’Il est clair que ce succès va nous faire beaucoup de bien sur le plan mental, surtout qu’il intervient à quelques jours du derby face au CRB, un match dont je suis impatient de jouer’’, a-t-il ajouté. Commentant son but face au MCEB, il a poursuivi : ‘’Quand on arrive dans un nouveau club, on a besoin d’une période d’adaptation. J’ai bien débuté mon aventure avec le Mouloudia en signant mon premier but dès mon premier match sous le maillot de ma nouvelle équipe, mais cela ne voulait pas dire que j’étais prêt pour la compétition, car comme tout le monde le sait, j’étais loin des terrains pendant plusieurs mois. Il me fallait donc encore travailler pour revenir à mon top niveau. Ce n’est pas aussi simple, mais ce but que j’ai marqué à El Bayadh me fera du bien sur le plan psychologique.’’

La direction fait appel de la sanction de Zougrana

Au Mouloudia, on n’a pas l’intention de lâcher prise après l’expulsion de Zougrana jugée injuste. A cet effet, la direction des Vert et Rouge a décidé de faire appel de cette sanction, un recours qu’elle a déposé hier dans l’espoir de récupérer son joueur ivoirien en vue du derby de mercredi face au CRB, un appel qui a toutes les chances d’aboutir au vu de la grossière erreur du quatrième arbitre.

Réserve

Septième succès de rang

La réserve poursuit son excellent parcours, et ce, après un départ raté en obtenant qu’un seul petit point lors de ses deux premières rencontres de la saison. Vendredi passé, les Vert et Rouge en enchaîné leur septième succès de rang après avoir battu le MCEB sur son terrain sur le score de 3 à 1.

