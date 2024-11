MCO

Une défaite chèrement payée

Les Hamraoua ont chuté lourdement à Akbou. Les protégés de Chelle, qui avaient bien maîtrisé la première période et qui s'étaient même créé des occasions de but qu'ils n'ont pas su concrétiser, ont perdu pied après l'expulsion de leur défenseur Kerroum qui avait écopé d'un deuxième carton jaune.

À partir de là, l'équipe a commencé à éprouver des difficultés sur le plan physique et à subir le pressing adverse. Le but de l'Olympique Akbou acquis sur penalty a secoué les Oranais, mais ces derniers se sont immédiatement ressaisis en réussissant à égaliser une minute plus tard. Et au lieu de tenter de presser encore plus leur adversaire, les camarades de Aribi sont revenus derrière, ce qui a laissé le champ libre aux Akbouciens d’assiéger la défense oranaise et leur a permis de prendre l'avantage puis aggraver le score dans le temps additionnel. Cette défaite a eu un coût très cher pour les Oranais qui seront privés de deux pièces maîtresses de l'équipe (Kerroum et Aribi) lors de la prochaine sortie face à l'USMK. Dans sa déclaration d'après-match, l'entraîneur Eric Chelle a indiqué que son équipe était hors du coup durant le premier half et qu'en seconde période tout s'est joué sur des détails, le penalty, l'expulsion de Kerroum. «On n'a pas été bons. On va tirer les leçons de ce ratage et corriger les erreurs pour repartir du bon pied», a-t-il souligné.

A noter que le staff technique a accordé deux jours de repos à ses poulains qui doivent reprendre les entraînements aujourd'hui pour préparer la prochaine sortie face à l'USMK.

Houari H.