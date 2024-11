JSK - Plusieurs joueurs absents à la reprise

Benchikha dans l'embarras

L'entraîneur Abdelhak Benchikha se trouve dans une situation très délicate en raison de l'absence de plusieurs joueurs à la reprise des entraînements. En plus de Benrabah, Mammeri, Matalah, Redjem, Berkane et Adjout, qui sont en équipe nationale militaire, Akhrib qui est avec l'EN U20 et Madani convoqué en EN A, Boudebouz, Boualia et Kanouté ont brillé par leur absence à la séance de la reprise qui a eu lieu vendredi après-midi.

Il n'y avait qu'une douzaine de joueurs à la reprise et cela n'a pas été du goût de Benchikha qui a dû faire appel aux jeunes. Voulant profiter de ce long repos forcé pour combler les lacunes relevées lors des matches précédents, Benchikha fait de son mieux pour préparer la suite du championnat. Son équipe risque de ne pas jouer avant le mois de décembre prochain, et cela l'inquiète autant que ses dirigeants, qui l’auraient informé qu'il leur sera impossible de trouver des sparring-partners en cette période. Sa priorité est de régler le problème de l'attaque. Le président Ould Ali a affirmé ouvertement que son coach doit trouver les solutions en attaque et au milieu. Malgré la présence de joueurs d'expérience, à l'image de Bwalya et Boudebouz, l'attaque de la JSK a déçu plus d'un lors des derniers matches. Benchikha aurait aimé avoir l'ensemble de ses joueurs à sa disposition pour tenter d'apporter les correctifs nécessaires. Le coach n'est pas satisfait de certains de ses éléments, mais il n'a pas d'autre choix, il doit travailler avec l'effectif actuel, au moins jusqu'à la fin de la phase aller. Il ne rate aucune occasion pour remercier ses joueurs pour les efforts qu'ils fournissent sur le terrain, mais il aurait confié à ses dirigeants que sans des renforts de qualité, il lui sera difficile d'attendre les objectifs qui lui ont été assignés. Il espère finir la première manche du championnat sur le podium avant de tenter de jouer le titre à la phase retour. Benchikha insiste sur le renforcement de l'effectif, c'est pour cela que les dirigeants tentent d'ores et déjà de trouver les joueurs susceptibles d'apporter un plus à l'équipe.

Berkane prolonge son contrat

Ayant menacé de partir à la fin de la phase aller si la direction ne lui accorde pas une augmentation salariale, l'attaquant Berkane a accepté de prolonger son contrat après que les dirigeants lui ont promis de le revaloriser. Son salaire était de 40 millions de centimes par mois, mais il touchera désormais plus de 100 millions par mois. Les dirigeants lui ont promis que s'il confirme encore et qu'il marque des buts, il aura droit à une autre augmentation salariale. Ils ont tenu aussi à le rassurer en lui disant qu'il fait partie de l'avenir de l'équipe et que, malgré la rude concurrence qui existe en attaque, Benchikha compte beaucoup sur lui. Il n'a été titularisé qu'une seule fois en 8 matches, mais Benchikha lui aurait dit qu'il fait partie de ses plans et qu'il ne doit pas s'impatienter. Berkane devait s'envoler hier soir à Abuja avec l'équipe nationale militaire, et s'il parvient à s'illustrer lors de ces Jeux africains militaires, Benchikha va certainement composer avec lui à son retour au pays.

A la recherche d'un préparateur physique

Suite au refus de Kamel Boudjenane de réintégrer son poste, les dirigeants et l'entraîneur Benchikha font le maximum pour engager un préparateur physique avant la fin de la semaine. Le coach kabyle a fait appel au préparateur physique de l'équipe réserve, mais il a expliqué à ses dirigeants qu'il lui faut un préparateur physique en urgence qui s'occupera des joueurs qui accusent un retard sur le plan physique. Boudebouz et l'arrière gauche malien Youssouf Koné ne sont pas en possession de tous leurs moyens physiques, et il leur faudra un programme spécifique pour qu'ils puissent retrouver leur forme optimale. Benchikha veut mettre à profit ce repos forcé pour faire travailler ses joueurs sur le plan physique et technico-tactique. Les dirigeants ont contacté le préparateur physique Karim Chemoune, mais ce dernier hésite à faire son retour. Il n'aurait pas encore digéré la manière avec laquelle il a été remercié.

D. K.