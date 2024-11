CRB - En prévision du derby face au MCA

Amrani prépare Mahious

L’entraîneur du CRB, Abdelkader Amrani, a mis en place un programme d’entraînement intensif pour préparer son attaquant Mahious à prendre une place de titulaire dans les prochains matches, notamment le derby face au MCA.

Lors d’une réunion avec le joueur, le coach lui a assuré qu’il aurait toute sa confiance dans les rendez-vous à venir et a même évoqué la possibilité de jouer avec deux attaquants lors de certaines rencontres. Le technicien a insisté sur l’importance pour Mahious de s’intégrer rapidement dans le jeu collectif et de maintenir une bonne condition physique, en raison des grandes attentes placées sur lui pour renforcer l’attaque. Les récentes séances d’entraînement ont mis l’accent sur l’amélioration de la cohésion offensive avec Mahious, Slimani et Meziane qui devraient être le poumon de l’attaque de l’équipe dans la période à venir. Le derby CRB - MCA, programmé mercredi au stade 5-Juillet, s’annonce palpitant. Forts d’une victoire libératrice contre Mostaganem, les Belouizdadis, désormais au complet, se préparent à fond pour ce rendez-vous crucial. Entre prestige, suprématie et points précieux, le Chabab veut marquer un tournant dans sa saison face à un MCA en quête de rachat chez lui mais qui reste sur une victoire décrochée ce week-end à El Bayadh. Le derby fait déjà couler beaucoup d’encre. Ce choc, au-delà de sa portée symbolique, revêt une importance capitale pour les Belouizdadis qui cherchent à capitaliser sur leur récente victoire contre l'ES Mostaganem. Ce succès a dissipé les doutes et ramené la sérénité au sein d’une équipe en quête de renouveau. Le report du match contre la JSK offre au CRB une opportunité précieuse : préparer minutieusement ce rendez-vous de prestige où chaque détail comptera. Au-delà des trois points en jeu, ce derby est une question de suprématie régionale et de prestige. Une victoire permettrait au Chabab de se repositionner au classement et d’aborder la phase de poules de la LDC dans les meilleures conditions. Amrani et ses hommes n’ont qu’un seul objectif, la victoire. Ils veulent frapper fort en alliant rigueur tactique et efficacité sur les détails, pour ravir leur public et affirmer leur statut face à l’éternel rival mouloudéen.

Le retour des blessés soulage le coach

Les Rouge et Blanc ne ménagent aucun effort et suivent à la lettre les consignes pour répondre présents le jour J. Amrani dispose d’une arme redoutable : l’effectif étant au complet. Après avoir récupéré plusieurs cadres, tels que Selmi, Khacef, Slimani et Azzi, le coach peut compter sur un groupe en pleine possession de ses moyens. Ces retours renforcent une formation belouizdadie qui cherche à aligner une stratégie efficace pour dominer un rival historique. L’embarras du choix dont dispose le staff technique est une aubaine dans une rencontre aussi stratégique.

Les balles arrêtées, un facteur clé

Le staff du CRB accorde une attention particulière aux balles arrêtées, un point faible récurrent depuis le début de la saison. Sur leurs quatre buts inscrits en championnat, aucun n’est venu d’une phase arrêtée directe, un constat alarmant pour une équipe qui possède pourtant des spécialistes comme Keddad, Souyad ou Slimani. Amrani a multiplié les exercices spécifiques pour inverser cette tendance, d’autant plus que le MCA est vulnérable dans ce domaine. Exploiter coups francs et corners pourrait bien être le détail décisif pour faire basculer ce derby souvent serré.

Zeghba, l’assurance tout risque !

Depuis son arrivée au poste de gardien de but, Mustapha Zeghba s’est affirmé comme un véritable pilier de l’équipe. Avec son expérience et son professionnalisme exemplaire, il ne ménage aucun effort pour maintenir un niveau de performance élevé, que ce soit en match ou lors des entraînements. Toujours animé par une quête d’excellence, il incarne un modèle à suivre pour ses coéquipiers. Dans les moments difficiles, Zeghba ne se limite pas à son rôle sur le terrain. Sa maturité et son calme lui permettent de trouver les mots justes pour remotiver ses partenaires, insufflant une énergie positive essentielle pour affronter les épreuves. A l’inverse, dans les moments de succès, il fait preuve d’une humilité remarquable et d’un esprit collectif, partageant chaque victoire avec le groupe et renforçant ainsi la cohésion de l’équipe. Son entraîneur, Amrani, a récemment salué son dévouement et son professionnalisme, soulignant que Zeghba est bien plus qu’un simple gardien fiable : il est un véritable leader dans le vestiaire. Ses interventions décisives sur le terrain et son investissement constant en font une pièce maîtresse. Dès ses premiers pas avec le Chabab, Zeghba a su apporter à la défense la stabilité et la sérénité dont elle avait besoin. Sa capacité à lire le jeu, ses arrêts spectaculaires et sa régularité ont grandement contribué à solidifier l’arrière-garde de l’équipe. Ces atouts, associés à son comportement exemplaire sur et en dehors du terrain, font de lui un élément indispensable dans la quête de succès des Rouge et Blanc cette saison. Le CRB peut compter sur ce gardien talentueux, dont l’attitude irréprochable inspire ses coéquipiers et porte haut les couleurs du club.

Belkhir, une prolongation en vue

Islam Belkhir continue de briller par sa capacité à faire la différence. Lors de la récente victoire contre l’ES Mostaganem (2-0), il s’est illustré en offrant deux passes décisives en seulement 20 minutes, soulignant son importance cruciale pour l’équipe. Cependant, son contrat actuel, qui expire en juin 2025, place les dirigeants du club face à un défi stratégique. Conscients de son impact, ils souhaitent entamer rapidement des négociations pour prolonger son bail et sécuriser son avenir au sein du club. Une proposition de prolongation assortie d’une augmentation salariale significative lui a d’ailleurs été faite. Malgré les contraintes administratives liées à son service national, qui l’ont privé des stages de préparation en Turquie et en Tunisie, Belkhir a su s’imposer et retrouver sa place sous la direction d’Amrani. Ce dernier semble avoir redonné confiance au joueur qui ne cesse d’apporter une valeur ajoutée à l’équipe. Les dirigeants espèrent éviter les erreurs du passé, à l’image du départ libre de Bouras l’été dernier, qui a privé le club de toute compensation financière. En sécurisant la prolongation de Belkhir, le Chabab entend non seulement préserver son effectif, mais aussi maintenir ses ambitions élevées pour les saisons à venir.

