ESS - En prévision du mercato d’hiver

Un budget revu à la hausse

D’après des informations proches du club, la société Sonelgaz, principal pourvoyeur de fonds, prévoit d’augmenter le budget des recrutements lors du prochain mercato hivernal. Dans ce cadre, le directeur général de Sonelgaz a tenu une réunion importante ces derniers jours avec plusieurs responsables du club, parmi lesquels on a appris la présence de Nabil Kebaïli, directeur général, Abdelkrim Bira, directeur technique et manager, Abdelmoumen Djabou, coordinateur général, Réda Bendris, entraîneur principal.

A l’ordre du jour de cette réunion, une analyse des performances de l’équipe depuis le début de la saison. Il faut dire que les responsables ont reconnu que ces résultats sont décevants. Lors de cette réunion, les résultats de l’équipe après les huit premières journées de championnat ont été passés en revue. Les échanges ont notamment porté sur les raisons des performances décevantes de plusieurs recrues estivales. L’entraîneur Bendriss a présenté ses besoins pour renforcer l’effectif, réclamant au moins cinq recrues, dont une star pour le milieu du terrain et un attaquant étranger expérimenté. Cette initiative intervient dans un contexte de colère croissante des supporters, frustrés par un mercato estival jugé insuffisant pour rivaliser au plus haut niveau. Consciente des attentes élevées, la direction de Sonelgaz semble déterminée à rectifier le tir en investissant davantage cet hiver. Reste à savoir si ces mesures suffiront à redresser la barre et à redonner à l’ES Sétif sa place parmi les prétendants sérieux au titre.

Le match amical annulé

Le match amical prévu entre l'ES Sétif et le MO Constantine, initialement programmé vendredi après-midi au stade du 8-Mai de Sétif, a finalement été annulé. Selon une source proche de la direction du club constantinois, cette décision a été prise jeudi soir après que les dirigeants sétifiens ont demandé de reprogrammer la rencontre pour vendredi matin à 10h, au lieu de 16h comme prévu initialement. Cette requête a été refusée par le staff technique du MOC. Face à cette annulation, le staff technique de l’Entente, dirigé par le coach Bendris, a maintenu son plan de travail habituel avec une séance d’entraînement quotidienne. L’objectif est de préparer au mieux la prochaine rencontre de la 10ᵉ journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, où l'ESS affrontera l’Olympique Akbou au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa.

W. D.