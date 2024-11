CSC - Le coach adjoint justifie la défaite

Bettira : «Les absences ont pesé sur l’équipe»

Attef Bettira, le coach adjoint du CS Constantine, s’est exprimé en conférence d’après-match. Le technicien a analysé le rendement de son équipe face à l’USM Khenchela et a expliqué la défaite.

«Nous avons montré deux visages. D’abord en première mi-temps, avec une prestation en dessous de la moyenne. Nous avons subi le jeu de notre adversaire. En seconde période, nous avons opéré quelques réglages, notamment dans l’animation du jeu. Il y a eu un léger mieux avec une meilleure maîtrise du ballon. Les occasions nettes de scorer étaient beaucoup plus de notre côté. Mais notre manque d’efficacité a donné plus de volonté et de détermination à l’équipe locale, qui a d’ailleurs poussé jusqu’à nous infliger ce but dans les arrêts de jeu», a expliqué le technicien.

Bettira a poursuivi son analyse en indiquant que son équipe pouvait revenir au moins avec le partage des points. «C’est une défaite amère, surtout qu’elle est intervenue dans les arrêts de jeu, alors que j’estime qu’on méritait de revenir avec au moins un point.» Pour l’adjoint de Madoui, les nombreuses défections ont sérieusement handicapé l’équipe. «Les absences de plusieurs joueurs ont beaucoup pesé sur le jeu et le résultat de l’équipe. Des éléments ont joué leur premier match en tant que titulaires, à l’image de Benmessabih et Tapsoba. Il fallait trouver les automatismes. En première période, il y avait un certain manque de confiance en soi. Il y a eu certes une amélioration en seconde période, mais encore une fois, quand vous disposez de trois occasions nettes de scorer dans un match en déplacement, et que vous n’arrivez pas à en concrétiser au moins une, vous ne pouvez prétendre à un meilleur score», conclut-il. Cette défaite marque un coup d’arrêt pour le CSC, qui devra rapidement se remobiliser pour retrouver le chemin de la victoire. Les prochaines semaines seront décisives pour Madoui et ses hommes, qui devront montrer qu’ils ont la résilience nécessaire pour rester dans la course au titre. Avec une concurrence de plus en plus féroce en tête du classement, chaque point perdu pourrait s’avérer crucial.

Un onze inédit !

Comme il fallait s’y attendre, le coach Kheireddine Madoui a été contraint à chambouler complètement son onze face à l’USMK en raison des nombreuses défections, pour diverses raisons, au sein de l’effectif. Il a titularisé plusieurs joueurs habitués au banc des remplaçants. A l’image de Bellahouel, Tapsoba et Benmessabih, ce dernier ayant enregistré sa première titularisation de la saison. Il y a aussi la deuxième titularisation de la saison de Boussouf et Tosin, alors que le duo Kaibou - Nkembe, rarement convoqué en match officiel, ont même bénéficié de quelques minutes de jeu, sans pour autant tirer profit de cette opportunité.

Sept joueurs absents

Ils étaient sept joueurs à rater le déplacement de Khenchela, à savoir Temine et Bouhalfaya (EN militaire), Dib (suspendu), Bouguerra, Derradji, Rebiaï et Belhocini (blessés), au moment où Boudrama et Benchaâ, de retour de blessure, étaient sur le banc des remplaçants, ainsi que le jeune attaquant Grine, promu la semaine dernière en équipe professionnelle et qui enregistre sa première convocation avec les séniors.

Le calendrier réajusté

La direction du CSC a demandé le report de ses matchs contre l’US Biskra et le CR Belouizdad comptant pour les 11e et 13e journées du championnat. Ces reports ont été sollicités pour permettre à l’équipe de se concentrer sur les rencontres de la 2e et 3e journées de la phase de poules de la compétition africaine, face respectivement aux Tanzaniens du Simba SC et aux Congolais FC Bravos do Maquis, prévues les 8 et 15 décembre prochain. Pour rappel, et sur demande du CSC, la LFP a déjà procédé à un réajustement de deux autres matchs des Constantinois, en les avançant de quelques jours, à savoir les rencontres à domicile de la 10e et 12e journée du championnat face à l’USM Alger et au MC El Bayadh, qui ont été respectivement reprogrammés pour le 21 novembre et le 2 décembre, selon une source de la direction clubiste, afin de permettre au CSC de mieux gérer son calendrier chargé et de maximiser ses chances de succès sur la scène continentale.

Un mois d’indisponibilité pour Belhocini

Coup dur pour le CSC. L’attaquant Abdenour Belhocini sera contraint à un repos d’un mois, en raison d’une blessure assez grave au genou. Croyant que ses douleurs au genou étaient simplement la cause d’un surmenage, il s’est avéré après des examens par IRM, qu’il s’agissait d’une lésion qui nécessite quatre mois de repos. De ce fait, Belhocini ratera les prochaines rencontres de championnat, mais surtout les deux premières sorties en phase de poules de la coupe de la CAF, respectivement face au CS Sfax et au SC Simba.

