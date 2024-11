O Akbou - MCO

Entre deux équipes joueuses

Auteurs d’une belle remontée au classement général à la suite d’une série de succès réalisés depuis l'arrivée de Chelle, les Hamraoua se déplaceront à Béjaïa avec un moral au beau fixe.

En effet, les Rouge et Blanc qui ont réussi à s’installer à la deuxième place du classement vont aborder leur rencontre face au nouveau promu, Akbou, avec la volonté de réaliser le meilleur résultat possible qui leur permettrait de confirmer leur bonne santé et de rester sur le podium. L’entraîneur Eric Sékou Chelle, qui va se passer des services de deux pièces maîtresses de son effectif, à savoir MerouaneDahar, suspendu, et Yacine Aliane, retenu en sélection nationale militaire, travaille depuis son retour à Oran sur la mise en place d'un schéma tactique qui lui permettrait de damer le pion à Bouakaz qui connaît bien la maison oranaise. En tous les cas, le MCO va bénéficier de l’apport de son public, puisque cinq mille places sont réservées aux Hamraoua demain dans les travées du stade de l’Unité maghrébine. Une raison supplémentaire qui motivera les camarades de Juba Aguieb d’aller chercher leur premier succès de la saison à l’extérieur. Pour sa part, le milieu de terrain AbdelhafidBenamara pense que son équipe sera appelée à mettre les bouchées doubles pour espérer gagner ce match face à Akbou. «Il est clair que toutes les rencontres sont difficiles, aussi bien à domicile qu’en déplacement. On prend au sérieux tous nos adversaires. On va préparer ce match comme il se doit afin d’aller à Béjaïa avec la ferme conviction de réaliser la meilleure performance possible», a affirmé le joueur, avant d’ajouter : «Notre public constitue notre source de motivation, j’espère qu’il sera présent en force demain au stade de l’Unité maghrébine.»

Houari H.