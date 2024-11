USMA

Pleine concentration sur la Saoura

L’USMA est appelée samedi à disputer son match de la 9e journée de Ligue 1 Mobilis au stade 5-Juillet contre la JS Saoura à huis clos. Une rencontre certes difficile mais jouable pour les Usmistes qui ont les atouts pour s’imposer et rester dans le groupe de tête.

Les camarades de Chita qui n’ont pas encore concédé la moindre défaite sont décidés à empocher les trois points de la victoire contre un adversaire qui alterne le bon et le moins bon. Même si les Rouge et Noir seront amoindris par l’absence de pas moins de six joueurs, l'entraîneur Nabil Maâloul n’est pas trop inquiet à ce sujet car il possède tout de même un effectif riche qui lui permet d’aligner un onze équilibré dans les trois compartiments. Pour espérer battre la Saoura, il faudrait être efficace car c’est à ce niveau que l’USMA a des problèmes. Les attaquants usmistes manquent de lucidité et de concentration devant les buts, l'entraîneur tunisien n’a pas encore trouvé la bonne formule dans le secteur offensif. Si on prend les statistiques, on s'aperçoit clairement que la ligne d’attaque ne marque pas beaucoup, puisque l’équipe n’a inscrit jusque-là que quatre buts en sept matches puisque le match contre le MCA n’a pas encore été fixé. Le nombre de buts inscrits est trop insuffisant pour une équipe qui veut jouer les premiers rôles. Il faudrait améliorer ce secteur pour espérer aller loin en championnat cette saison. Les joueurs sont décidés à bien négocier la rencontre de ce samedi avec comme objectif la victoire. A deux jours du rendez-vous face à la JSS, les coéquipiers de Gassama continuent leur préparation dans une bonne ambiance. Ils sont déterminés à poursuivre leur marche en avant et maintenir la dynamique des résultats positifs, malgré l’absence de leurs supporters à cause de la sanction du huis clos prononcée par la commission de discipline de la LFP.

USMA - JSS décalé à 17h30

Le match USMA - JSS, programmé une première fois à 16h par la LFP, a été décalé à 17h30 au stade 5-Juillet. Cette rencontre sera retransmise en direct par la Télévision nationale.

Qui jouera au poste de meneur de jeu ?

En l’absence du Bolivien AdalidTerrazas, retenu dans la sélection bolivienne, le coach Nabil Maâloul devra choisir un joueur pour occuper le poste de meneur de jeu contre la JSS ce samedi. Le technicien Ttnisien devrait trancher entre Benzaza et Aït El Hadj, deux joueurs pouvant évoluer dans ce poste. Il y a également la possibilité de voir le coach changer de système tactique, et ce, par rapport aux absences enregistrées lors de cette rencontre.

CSC - USMA, le 21 novembre

La LFP a annoncé hier sur son site officiel le programme de la 10e journée de Ligue 1 Mobilis. L’USMA se déplacera à Constantine pour affronter le CSC au stade Hamlaoui, une rencontre très difficile pour les usmistes qui seront privés également de six joueurs.

Belkacemi espère marquer

Victime d’une blessure au genou qui l’a éloigné des terrains durant plus d’un mois, l’attaquant Ismaïl Belkacemi a retrouvé du temps de jeu contre la JSK au cours du second half. Un retour qui lui a permis de retrouver les sensations du rectangle vert. Le buteur de l’USMA de la saison écoulée est décidé à secouer les filets adverses et aider son équipe à l’emporter. Même si le match se jouera à huis clos, il veut faire parler son expérience et son flair pour mettre la défense de la JSS en difficulté. Il est pressenti titulaire en pointe de l’attaque usmiste contre les Sudistes, ce samedi.

Mondeko va rater le CSC et Oropa United

Touché à la cuisse, le défenseur congolais Kevin Mondeko est indisponible un mois. Le joueur a manqué les deux derniers matches joués contre l’ASO et la JSK. Il va louper également le match de samedi contre la JSS et les deux matches suivants programmés au mois de novembre, à savoir le CSC le 21 novembre, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Mobilis, et Oropa United le 27 novembre, dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la coupe de la CAF. L’ex-joueur du TP Mazembe est attendu au mois de décembre.

Lamara veut du temps de jeu

Blessé lors de la préparation estivale, le défenseur gauche usmiste Nabil Lamara a été contraint d’effectuer une opération d’ablation du ménisque. Il est resté indisponible plus d’un mois avant de reprendre les entraînements. Le joueur qui est désormais apte pour la compétition n’a pas encore été utilisé par le coach Nabil Maâloul. Ce dernier préfère miser sur Chetti et de temps en temps sur le jeune Mahrouz. Avec la baisse de régime de Chetti, Lamara espère avoir du temps de jeu samedi face à la JSS.

Ultime séance demain

La dernière séance d’entraînement de l’USMA avant d’affronter la JSS est prévue vendredi au stade de Bologhine. À l’issue de cette séance, le coach communiquera la liste des 20 joueurs retenus pour la confrontation de la 9e journée de Ligue 1.

Le public devra faire attention

L’USMA a été sanctionnée par un huis clos par rapport au comportement du public qui utilise souvent les engins pyrotechniques, ce qui est interdit par la réglementation. Les supporters devront faire attention à l’avenir s’ils veulent assister aux matches de leur équipe dans les tribunes.

K. H. A.