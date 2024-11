JSK - Il s'est entretenu avec son coach hier

Ould Ali soutient Benchikha

Bien qu'il soit déçu par les faux pas concédés à domicile, notamment le dernier semi-échec face à l'USMA, le président Ould Ali a rassuré son coach en l’assurant de la confiance de la direction.

Les rumeurs les plus folles ont circulé ces derniers jours sur le probable limogeage de Benchikha en cas d'un autre faux pas lors des matches à venir. Aussi, afin d’y couper court, le président Ould Ali lui a assuré que ni lui ni les autres dirigeants n'ont songé à se séparer de ses services. Ainsi, il a tenu à apporter à Benchikha son soutien indéfectible, car il ne se passe pas un jour sans que la rue kabyle spécule sur l'avenir du coach des Canaris, alors que celui-ci est, pour l’instant du moins, à l’abri. Le président Ould Ali lui a fait part de ses préoccupations sur ses échecs à répétition à domicile en ajoutant que l'équipe doit terminer la phase aller sur le podium, mais il ne lui a fait aucun reproche. Il sait que Benchikha fait tout pour remettre l'équipe sur les rails et qu'il lui faudra du temps pour bâtir une équipe conquérante. Plusieurs entraîneurs lui ont été proposés au mois de juillet dernier, mais Ould Ali n'avait pas hésité à choisir Benchikha auquel il avait fait une offre à laquelle il ne pouvait pas dire non.

Diminuer la pression sur le coach

Le président Ould Ali a mis tous les moyens à la disposition du coach Benchikha pour qu'il réussisse dans sa mission. Même s'il s'attendait à des résultats meilleurs surtout à domicile, le président de la JSK n'a jamais douté des capacités de son entraîneur à redresser la barre. Il sait que celui-ci est sous pression, surtout après tout ce qui a été dit sur lui sur les réseaux sociaux, c'est pour cela qu'il l'a réconforté avant la reprise des entraînements. Benchikha est habitué à la pression mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi sévèrement critiqué surtout que l'équipe n'est qu'à 2 points du leader. Heureusement pour lui, il a le soutien de ses dirigeants, sinon il aurait été démis de ses fonctions après la défaite concédée face au MCO. Les dirigeants croient en lui, car ils savent pertinemment qu'ils ne trouveront pas un entraîneur ayant ses compétences sur le marché. Ils pensent qu'avec un bon recrutement au prochain mercato hivernal, la JSK sera encore plus forte à la phase retour.

La direction n'a pas oublié Hannachi

A l'occasion du 4e anniversaire du décès de l'ancien président Mohand Cherif Hannachi, les dirigeants ont indiqué hier sur le site du club que l'héritage de Hannachi restera vivant dans la mémoire de tous les supporters. Étant le président le plus titré d'Algérie, le défunt Hannachi avait présidé les destinées de la JSK pendant 24 ans avant de céder sa place en 2017.

Sanctions prévues contre certains joueurs

D'après une source proche de la direction, les dirigeants procéderont à l'évaluation de tous les joueurs à la fin de la phase aller, et ceux qui n'ont pas apporté le plus attendu d'eux seront sanctionnés financièrement. Les dirigeants sont protégés par les nouveaux contrats de la FAF où il est stipulé noir sur blanc que si un joueur ne joue pas régulièrement, il ne pourra pas prétendre à toucher la totalité de son salaire. Certains éléments n'ont fait que quelques brèves apparitions jusqu'à maintenant, alors que d'autres, à l'image de Matalah, n'ont joué aucune minute. Il est clair que s'ils n'arrivent pas à s'imposer, les dirigeants reverront à la baisse leurs salaires. Ils s'étaient entendus avec eux dès le départ sur les modalités de leurs contrats, et ceux qui n'ont pas donné satisfaction n'auront pas d'autre choix que d'accepter la décision de leur direction. Il y aurait même des éléments qui seront invités à trouver des clubs preneurs dans les semaines à venir, car les dirigeants ne vont pas continuer à payer des joueurs pour qu'ils chauffent le banc. Le président Ould Ali et le directeur général Hakim Medane ont expliqué aux joueurs avant même l'entame du championnat que l'objectif est de jouer les premiers rôles et qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire plaisir aux fans qui ne rêvent d'une seule chose, celle de voir leur équipe renouer avec les titres dès cette saison.

D. K.