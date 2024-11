CRB - Il affrontera le Mouloudia puis Orlando Pirates

Deux rendez-vous cruciaux pour le Chabab

Exempt lors de la prochaine journée en raison du report de son match face à la JS Kabylie, le CR Belouizdad devrait profiter de l’aubaine pour renforcer ses acquis. Néanmoins, le staff technique se retrouve devant un dilemme, l’occasion de renforcer les bases de l’équipe, mais aussi le risque de casser son rythme.

Après un début de saison laborieux, les Rouge et Blanc ont, enfin, retrouvé le goût de la victoire en battant l'ES Mostaganem. Le report du prochain match tombe à un moment décisif pour le CRB, qui doit exploiter cette période de préparation tout en maintenant l'élan insufflé par sa récente victoire. Pour l’entraîneur Abdelkader Amrani, cette pause est une opportunité pour essayer de combler une préparation incomplète et des performances inconstantes sur le plan physique. Cette période sans compétition lui permettrait de travailler en profondeur les aspects physiques, tactiques et techniques de son groupe. En misant sur l’endurance, le renforcement des schémas de jeu et la confiance des joueurs, Amrani espère remodeler une équipe plus solide et prête à affronter les prochains défis. Cependant, cette pause survient juste après une victoire précieuse, qui aurait pu relancer l’équipe dans une dynamique positive. Avant de s’imposer face à l'ESM, le CRB traversait une série de contre-performances. La victoire avait ravivé la confiance de l’équipe, qui aurait sans doute préféré enchaîner pour consolider cet élan. Le risque maintenant est de perdre ce souffle naissant, d’autant plus que l’équipe ne disputera aucun match ce week-end. Le CRB va, donc, se préparer pour deux confrontations majeures après la trêve : le derby contre le MCA, prévu le 20 novembre, puis le premier match de la phase des groupes de la Ligue de champions face aux Orlando Pirates. Pour Amrani et ses joueurs, l’enjeu sera de reprendre la compétition avec la même intensité et de prouver que cette trêve a été bénéfique. Reste à savoir si le CRB saura transformer cette pause en un atout pour ces échéances cruciales.

Le derby avancé de 24 heures

La Ligue de football professionnel a officiellement décidé d'avancer le match au sommet de la 10e journée de la Ligue 1 entre le MC Alger et le CR Belouizdad. Ce derby algérois se jouera mercredi 20 novembre au stade 5-Juillet. Ce changement de date vise à permettre aux deux équipes de préparer leurs premiers matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Le MC Alger affrontera le TP Mazembe (RDC), tandis que le CR Belouizdad sera opposé aux Orlando Pirates (Afrique du Sud) le 26 novembre.

Mayo, une adaptation qui dure

Arrivé cet été avec de grandes attentes, Khanyisa Mayo n’arrive pas à trouver son niveau au CRB. Attendu pour dynamiser l’attaque grâce à sa créativité et son expérience, il n’a pas encore su s’imposer comme l’élément décisif qu’on espérait. Son manque de repères sur le terrain et l’adaptation au système de jeu de Amrani se font sentir, limitant son impact dans l’entrejeu. La trêve imposée au Chabab pourrait bien être l’occasion idéale pour Khanyisa Mayo de redoubler d’effort, de retrouver du rythme et de peaufiner ses automatismes avec ses coéquipiers. Les enjeux à venir sont importants, et la suite de la saison, avec des matchs décisifs, ne permettra pas de faux pas. Khanyisa Mayo devra donc saisir cette opportunité pour prouver qu'il possède les qualités nécessaires pour briller au CRB.

Les cartes redistribuées dans l’axe

Aligné pour la première fois de la saison en défense centrale lors du dernier match du CRB contre l’ESM, le défenseur Souyed a su saisir sa chance. Sa solide prestation a contribué à la victoire de l'équipe, permettant au CRB de repartir avec les trois points. Une performance qui pourrait lui valoir une reconduction pour le derby crucial du 20 novembre contre le MCA. Cependant, la concurrence est intense : Hadded, qui avait perdu sa place de titulaire, est déterminé à regagner sa position dans l’axe de la défense. Souyed devra donc profiter de cette trêve pour prouver sa valeur, en travaillant dur pour conserver son rôle et éviter d'être supplanté par un Hadded revanchard et motivé.

Selmi, un retour salutaire

Le retour de Selmi représente un renouveau pour le CRB au milieu du terrain. Grâce à sa capacité à stabiliser le jeu, il permet à des coéquipiers comme Benguit de se libérer davantage. Cette liberté a permis à Benguit d'exprimer son potentiel offensif, comme en témoigne son but récent. Selmi offre une structure et une maîtrise qui manquaient jusque-là, un atout essentiel pour le Chabab dans un match aussi stratégique que le derby.

Boussouf, une traversée du désert qui n’en finit pas

IshakBoussouf, l’attaquant du CRB, traverse une période difficile en ce début de saison. Après avoir marqué des points l’année passée par ses performances solides, l’attaquant belouizdadi semble connaître une baisse de rythme qui a alimenté quelques interrogations parmi les supporters et les observateurs. Moins décisif et parfois en deçà de ses standards habituels, Boussouf reste cependant un joueur déterminé, prêt à tout donner pour retrouver son niveau. Conscient de ses difficultés, il ne se laisse pas abattre. L’attaquant travaille sans relâche pour revenir au sommet de sa forme. Ses entraînements sont désormais plus intenses et axés sur la récupération et la précision dans ses gestes. Il est convaincu que la trêve actuelle, même si elle est marquée par des matchs en moins, représente une occasion en or de se recentrer, de recharger ses batteries et de peaufiner sa technique. Boussouf sait pertinemment que, en tant qu’attaquant, il porte une grande part de responsabilité dans les résultats de son équipe. Il est bien conscient que pour le CRB, chaque point compte et que l’équipe a besoin de ses buts pour progresser au classement. Pour lui, chaque entraînement est une occasion de démontrer qu’il peut à nouveau faire la différence sur le terrain. La trêve qui se profile pourrait lui être bénéfique, lui permettant de retrouver son efficacité et d’apporter davantage à son équipe. Les supporters du CRB, qui lui ont toujours manifesté leur soutien, espèrent voir un Boussouf revigoré et déterminé à briller à nouveau dès la reprise.

S. T.