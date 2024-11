JSS

Faire le plein de confiance

Alors qu'on évoque le report du prochain match face au CRB qui était prévu le 19 novembre au stade 5-Juillet, la JS Saoura s'est déplacée dans la capitale avec la ferme intention de piéger l'USMA.

En effet, des sources ont indiqué qu'en raison de la participation du MCA et du CRB dans les épreuves des coupes continentales, le derby devant les opposer lors de la onzième journée a été avancé au 19 novembre, ce qui entraîne automatiquement le report de la rencontre de mise à jour du programme de la 7e journée entre le CRB et la JSS qui était prévue à cette date. Cette nouvelle n'a pas réjoui le directoire de la Saoura qui avait prévu un déplacement dans la capitale et un séjour d'une semaine pour permettre à l'équipe de jouer ses deux matches face à Soustara et Belouizdad avant de rentrer à Oran pour préparer son match de la dixième journée face à l'ES Mostaganem, prévu le 22 novembre. C'est un changement de programme qui chamboule le plan de voyage et de préparation de l'équipe qui s'est déplacée dans la capitale. Les protégés du duo Lakhdari-Djallit ont rejoint Alger mercredi en soirée. Ils ont élu domicile à l'hôtel «Ferdi Lilly» et se sont entraînés jeudi et vendredi au stade annexe du 5-Juillet pour s'habituer à la pelouse naturelle. Les joueurs sont décidés à réaliser un bon résultat qui leur permettra de rester sur leur lancée. A noter que le match sera dirigé par le trio Mechaïria, Hamaïdi et Ghazli.

Kader B. A.