ASO

Piéger Biskra pour rester sur la lancée

Les Lions du Chelif qui ont réussi à décrocher leur première victoire de la saison face au MCEB veulent, en croisant le fer avec Biskra, rester sur leur lancée.

Conscients que leur mission ne sera pas facile face à un adversaire qui aura l'avantage du terrain et du public et qui reste sur un bon résultat ramené de son déplacement dans la capitale, ils veulent mettre tous les atouts de leur côté pour réussir leur mission. Pour le staff technique, ce match ne sera pas une partie de plaisir dans la mesure où l'équipe sera privée des services de deux titulaires, les deux internationaux subsahariens Evra et Edwin qui ont rejoint leurs sélections nationales respectives. Certes, Zaoui va récupérer Belkhiter et Bourdim, mais l'absence de ses deux internationaux va peser sur le rendement de l'équipe tant leur influence sur le jeu est grande. Les Chélifiens vont compter sur la joie de jouer qu'ils ont retrouvée et sur l'esprit de solidarité qui les anime depuis le début de saison. Le match prévu vendredi au stade d'El Alia et qui sera dirigé par MM. Azrine, Slimani et Klikha verra la présence d'un grand nombre de Djawarihs qui ont promis d'organiser un déplacement massif pour être aux côtés de leur équipe et la soutenir.

A. G.