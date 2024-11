USMA - Vu le nombre de défections

Des changements attendus dans le onze contre la JSS

L’USMA se prépare pour le rendez-vous du 16 novembre contre la JS Saoura, au stade 5-Juillet. Après le nul ramené de Tizi Ouzou contre la JSK, les Rouge et Noir comptent battre la Saoura pour se rapprocher davantage de la tête du classement de la Ligue 1.

Le vieux club de Soustara devra affronter la Saoura sans plusieurs joueurs importants. En effet, pas moins de six éléments ne pourront pas disputer la rencontre de samedi prochain pour diverses raisons. En effet, Guenaoui est indisponible pour plusieurs mois car il vient de subir une intervention chirugicale à Aspetar sur les ligaments croisés du genou, Dehiri et Embarek sont retenus avec la sélection nationale militaire, Terrazas se trouve avec la sélection bolivienne, Mondeko est blessé, alors que Radouani est suspendu. Face à cette situation, l’entraîneur Nabil Maâloul devra puiser dans son effectif pour composer son onze et mettre en place son dispositif tactique. Le coach tunisien devrait faire appel au jeune Mahrouz pour remplacer Radouani sur le couloir droit de la défense. Sur le couloir gauche, Lamara pourrait être titularisé car Chetti est en baisse de forme. La charnière centrale composée par la paire Azzi -Alilet devrait être reconduite. Au milieu de terrain, Boukhanchouche et Likonza sont intouchables, alors que dans l’animation de jeu, on devrait voir Benzaza au poste de numéro 10, sur le couloir droit de l’attaque, Ghacha devrait effectuer son retour après avoir manqué les deux derniers matchs pour cause de blessure. Sur le couloir gauche, Musa Ali devrait tenir sa place et enfin Belkacemi est pressenti pour débuter en pointe de l’attaque. Les Usmistes devront sortir le grand jeu s’ils veulent battre la Saoura qui s’est beaucoup améliorée, comme le montrent ses derniers résultats. Le huis clos arrange également la JSS qui va jouer sans pression, contrairement aux Rouge et Noir qui seront privés de leurs fans.

Reprise hier

Après deux jours de repos, les camarades de Chetti ont repris le travail hier avec une séance programmée au stade de Bologhine. L'entraîneur Maâloul a axé sa séance sur le volet physique et des exercices avec ballon.

Ghacha rétabli

L’attaquant Houssam Ghacha, blessé à l’adducteur, a manqué les deux derniers matchs contre l’ASO et la JSK. L’ex-joueur de l’EST semble avoir bien récupéré après des soins intensifs. Il devrait effectuer son retour contre la JSS samedi prochain.

Aït El Hadj à la recherche de son premier but

L’attaquant Mohamed Aït El Hadj n’a pas encore ouvert son compteur-buts malgré ses efforts. Le joueur n’arrive pas à s’imposer dans le onze. Il faut dire que la concurrence est rude cette saison à l’USMA, en raison de la présence de plusieurs joueurs de qualité.

Commission de discipline de la LFP

Le club à l’amende

La Commission de discipline de la LFP a infligé une sanction financière de l’ordre de 30.000 DA à l’encontre du club pour utilisation de fumigènes dans les tribunes lors du match joué face à la JSK.

Coupe de la CAF

Trio gambien pour USMA - Orapa United

La Confédération africaine de football a désigné un trio gambien pour diriger le premier match de la phase de poules de la Coupe de la CAF, prévu le 27 novembre à 20h au stade 5-Juillet entre l’USM Alger et Orapa United du Botswana. Lamine Jammeh sera assisté par ses deux compatriotes Mustapha Bojang et Abass Bah. Le commissaire au match est le Nigérien Issa Yamien Anfor.

Affaire USMA – RS Berkane

Le TAS de Lausanne écoutera toutes les parties aujourd’hui

L'affaire qui a défié la chronique au mois d'avril dernier au sujet de l'acte «antisportif» des responsables marocains sera traitée ce mercredi à Lausanne. Le TAS a officiellement mis l’affaire USMA - RS Berkane dans son agenda d'audience. C’est aujourd’hui que toutes les parties concernées par le litige, en l’occurrence la Fédération algérienne de football, l’USM Alger, la RS Berkane, la Fédération royale marocaine de football ainsi que la Confédération africaine de football seront entendues par le jury de l’instance compétente suisse. Du côté de l'USMA, on reste confiant pour obtenir gain de cause. «Nous avons déposé un dossier solide au TAS de Lausanne, il y a quelques mois, et avons engagé des avocats très compétents. Le club est accompagné par la FAF qui le soutient dans cette affaire. Franchement, on est très confiants d’avoir gain de cause car les statuts de la Fifa sont clairs. Ils interdisent tous les emblèmes ou symboles politiques dans un match», nous confie une source de la direction du vieux club de Soustara. «Si on aura gain de cause, ce sera également en faveur des autres représentants algériens dans les compétitions africaines car le même problème risque de se reproduire dans le cas où l’un d’entre eux hérite d’une équipe marocaine à partir des quarts de finale», ajoute notre source. Pour rappel, le club de RS Berkane a tenté d'introduire des maillots floqués d'une carte incluant les territoires sahraouis occupés. Ce que l'Algérie a rigoureusement refusé en vertu du droit international, qui considère la question du Sahara occidental comme une question de décolonisation. Les joueurs de l'USMA ont donc refusé de jouer ce match contre l'AS Berkane tant que ses joueurs porteront ce «maillot de la honte», contraire aux lois aussi bien «politiques» que sportives.

K. H. A.