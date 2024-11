ESS

Fin de saison pour Amir Nouri

Les malheurs de l'Entente de Sétif avec les blessures continuent. Chaque week-end semble apporter son lot de victimes. Après Akram Djahnit, gravement blessé en début de saison et dont la convalescence s'étendra entre six et huit mois, un autre joueur rejoint la longue liste des indisponibles : Amir Nouri. Le milieu récupérateur, victime d'une blessure au genou lors du match contre le MCO après une demi-heure de jeu, sera absent pour une période pouvant aller jusqu’à huit mois, selon une source fiable.

Cela marque donc la fin de la saison pour Nouri, qui n’avait disputé que quatre matchs depuis le début de l’exercice, mais qui restait un joueur important pour l’entraîneur Réda Bendris, notamment lors de la dernière rencontre à Oran, où il avait retrouvé sa place dans l’équipe après trois matchs d’absence. Un nouveau coup dur pour le staff technique de l’Entente, qui doit désormais trouver des solutions au sein de son effectif. Il faut dire que le club sétifien, depuis le début de la saison, a été frappé par une série de blessures qui ont lourdement affecté ses performances collectives, avec des absences notables comme celles de Djahnit, Douar, Reguieg, Moulay et Bacha.

Bendris regrette son absence

Le coach de l'ES Sétif, Réda Bendris, a exprimé un grand soulagement suite au report de la rencontre contre le Paradou AC, comptant pour la 9e journée du championnat algérien. Ce report offre à l'entraîneur sétifien un temps précieux pour corriger les erreurs observées lors du dernier match de son équipe et pallier le manque de profondeur dans l’effectif. Cependant, Bendris fait face à une perte importante avec l'absence prolongée de son joueur Nouri, qui sera indisponible pendant plusieurs mois en raison d'une grave blessure au genou. Cette blessure vient s'ajouter à la liste des absents, dominée par le cas Djahnit.

L’Entente tient toujours à Boussouf

Parallèlement, la direction de l'ES Sétif envisagerait des négociations avec le Chabab Belouizdad pour racheter le contrat de l'ex-joueur du club, Ishak Boussouf, et le recruter pour deux saisons et demie lors du prochain mercato hivernal, afin de renforcer l’effectif pour le reste de la saison.

2 matches pour Douar, 1 pour Ferhani

Le joueur de l'ES Sétif, Douar Youcef, exclu pour jeu brutal lors de la rencontre perdue face au MC Oran (1-0) de la 8e journée de Ligue 1, a écopé de deux matchs de suspension ferme, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) mardi. Son coéquipier Ferhani Houari a été pour sa part sanctionné d'un avertissement et 100.000 DA d'amende pour "contestation de décision". L'ESS devra s'acquitter de son côté de deux amendes, 40.000 DA pour "conduite incorrecte" et 60.000 DA pour "utilisation de fumigènes dans les tribunes" (récidive).

