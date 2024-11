JSK - Il aurait demandé des explications au staff technique et aux joueurs

Ould Ali exige le podium

Mécontent des faux pas concédés à domicile, le président Ould Ali exige de son entraîneur et de ses joueurs de terminer la phase aller sur le podium pour espérer jouer le titre à la phase retour.

Le nul concédé face à l'USMA n'a pas été du tout du goût du président Ould Ali, et ce dernier aurait demandé des explications aux membres du staff technique et aux joueurs sur ces échecs à répétition à domicile. L'équipe a perdu pas moins de 8 points sur son terrain depuis le début du championnat et cela commence à inquiéter les dirigeants, particulièrement le président Ould Ali et le directeur général Hakim Medane. Ces derniers savent que si leur équipe enchaîne les contre-performances à domicile, il lui sera impossible de prétendre au titre. Leur objectif principal est de finir la saison en apothéose. Pour mettre tous les atouts du côté de leur équipe, ils misent sur un sans-faute lors de la phase retour. Ils sont conscients des manques dans leur équipe et que celle-ci a besoin de renforts de qualité pour concurrencer les autres prétendants au titre. Pour réussir leur recrutement hivernal, les dirigeants canaris sont prêts à mettre le paquet pour renforcer leur effectif avec des joueurs qui peuvent apporter un plus. Leur priorité est de recruter un attaquant de pointe capable d'amener du punch à la ligne offensive. Ils pensaient que l'attaquant congolais Walter Bwalya ferait parler de lui sous le maillot des Canaris, malheureusement celui-ci n'a inscrit qu'un seul but en 7 rencontres. Son bilan est négatif, c'est pour cela que le président Ould Ali parle d'ores et déjà de la nécessité de renforcer les rangs de l'équipe lors du prochain mercato hivernal.

Des recrutements ciblés au mercato d’hiver

Il aurait demandé à Benchikha d'arrêter ses besoins en matière de recrutement, tout en lui promettant que la direction mettra les moyens nécessaires pour parvenir à enrôler les éléments convoités.

Le président Ould Ali a fait la promesse aux supporters au mois d'août dernier et il ne veut pas les décevoir. Même si son équipe n'est qu'à deux points du CSC qui occupe la première place, Ould Ali a rappelé à son coach que si les autres prétendants au titre creusent l'écart lors des matches à venir, il sera difficile pour la JSK de revenir dans le course au titre à la phase retour. C'est pour cela qu'il veut à tout prix que l'équipe soit sur le podium à la fin de la première manche du championnat.

Mammeri et Matalah mécontents

L'arrière gauche Ahmed Mammeri et le milieu Sid-Ahmed Matalah vivent des moments très difficiles en cette phase aller. Le premier a joué titulaire lors des deux premiers matches avant d'être relégué sur le banc. Il n'est pas du tout satisfait de son statut actuel, mais pour ne pas aggraver son cas, il a accepté les choix de son coach sans rien dire. Il est convoqué en équipe nationale militaire. Celle-ci prendra part aux Jeux africains militaires qui auront lieu à Abuja du 18 au 30 de ce mois. Aussi, c’est une aubaine pour Mammeri de gagner la confiance de Benchikha en brillant avec l'EN militaire. L'arrière gauche malien Youssouf Koné n'est pas au top de sa forme, mais il a fait mieux que Mammeri qui a du mal à se mettre en valeur sous le maillot de la JSK.

Matalah, de son côté, convoqué aussi en EN militaire, devra profiter des Jeux africains militaires pour retrouver son meilleur niveau. Il n'a bénéficié d'aucun temps de jeu depuis le début du championnat et il commence déjà à s'impatienter. Il a joué quelques matches avec l'équipe réserve, mais il sait que s'il n'arrive pas à s'imposer en équipe première, il risque d'être invité à trouver un club preneur. La concurrence est rude à son poste, mais il semble aussi que Benchikha ne soit pas satisfait de lui. Il était un titulaire indiscutable la saison dernière, mais Benchikha aurait confié à ses dirigeants qu'un joueur qui n'est pas bon dans la relance n'a pas sa place dans son équipe.

La trêve une aubaine pour Kanouté

Souffrant d'une blessure au genou depuis la rencontre face à l'US Biskra, le milieu Sadio Kanouté est aux soins depuis. Il a raté le dernier match face à l'USMA et cette trêve lui permettra de se consacrer exclusivement aux soins avant de reprendre les entraînements. C'est dire que ce repos forcé arrange ses affaires. L'entraîneur l'a mis au repos depuis le retour de l'équipe de Biskra, néanmoins Kanouté ne devrait pas tarder à réintégrer le groupe. Et comme la JSK risque d'attendre jusqu'au mois de décembre pour reprendre la compétition, Kanouté aura tout le temps de retrouver son meilleur niveau. Il est une pièce maîtresse sur l'échiquier de Benchikha et il donne le meilleur de lui-même pour apporter le plus attendu de lui.

D. K.