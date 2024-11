CSC - Après les mesures prises par la direction

Le calme revient à la maison

La direction du CSC a pris des mesures pour calmer les joueurs qui avaient déclenché une grève pour réclamer leur argent, ce qui a menacé la stabilité de l’équipe.

Un salaire ainsi que deux primes de match ont été versés sur les comptes des joueurs, avec la promesse d’un nouveau salaire dès dimanche prochain en cas de victoire contre l’USM Khenchela ce vendredi, pour le match de la 9e journée du championnat. Cette initiative, bien accueillie par les coéquipiers du capitaine Brahim Dib, a permis la reprise des entraînements après le boycott de la séance de dimanche, et a remis l’équipe dans de meilleures conditions pour se concentrer pleinement sur cette rencontre face à l’USMK. L’objectif est clair : conforter la place de leader en décrochant une victoire. Le président du conseil d’administration de la SSPA/CSC, Taher Chila, a également promis le versement des primes liées à la qualification pour la coupe de la CAF et à la phase de groupes, ainsi que la prime de victoire contre la JS Kabylie à Tizi Ouzou, dans les prochains jours. Ce double versement est conditionné par l’approbation du conseil d’administration lors de sa prochaine réunion d'ici fin novembre ou début décembre. De son côté, l’entraîneur Kheireddine Madoui, soulagé par l’intervention de la direction, a tenu une réunion avec ses joueurs pour les motiver et les encourager à obtenir un résultat positif face à l’USMK. Solidaire de ses joueurs et également concerné par cette régularisation partielle, Madoui a souligné l’importance de l'engagement financier de l’administration, en rappelant que la direction s’est engagée à régulariser l’ensemble des primes et des salaires dès le début de la nouvelle année, avec un versement désormais prévu chaque fin de mois.

Boussouf pour remplacer Bouhalfaya

Avec l'absence du gardien titulaire Zakaria Bouhalfaya, mobilisé avec l’EN militaire, le staff technique mise sur Kheireddine Boussouf pour garder la cage du CSC lors des prochaines rencontres programmées en ce mois de novembre. Boussouf, qui s’était illustré face à la JS Kabylie en l’absence de Bouhalfaya, bénéficie de la préparation et de l’appui moral de l’entraîneur des gardiens Fayçal Denni, afin qu’il puisse donner le meilleur de lui-même et contribuer à des résultats positifs. L’autre portier, Abdelmalek Necir, est également préparé, au cas où il serait sollicité.

Un arbitre du Malawi pour CSC-Simba

La CAF a désigné l'arbitre malawien Godfrey Phillip pour officier la confrontation entre le CSC et Simba SC de Tanzanie, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la coupe de la CAF. Phillip sera assisté par son compatriote Tembo Bandamali, et Soro Fatson, du Lesotho. Cette rencontre se tiendra le 8 décembre prochain au stade Hamlaoui de Constantine.

R. B.