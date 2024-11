JSS

Place maintenant à l'USMA

Les protégés du duo Lakhdari - Djallit poursuivent la préparation de leur déplacement à Alger pour jouer contre l'USMA. L'équipe qui semble avoir retrouvé son fonds de jeu donne l'impression de bien terminer ses rencontres. Les victoires face à l'ESS, le MCEB et le NCM, acquises dans les dernières minutes de jeu, prouvent que l'équipe est bonne sur le plan physique et a du caractère qui lui permet de terminer très fort ses matches.

Et c'est sur cette qualité que le duo d'entraîneurs veut bâtir son plan de jeu pour contrer l'USMA et pourquoi pas la battre. Pour le prochain déplacement, le groupe ne compte aucun blessé et le staff technique aura la liberté de choix pour composer son meilleur onze possible. Il pourra même compter sur Hamia qui donne l'impression d'avoir retrouvé les jambes de ses vingt ans et qui est en train de réaliser de belles choses à chaque fois où il est sollicité durant les derniers matches livrés par son équipe. Les Bécharis veulent entamer leur cycle des trois prochains matches par une victoire. Battre l'USMA leur donnera le plein de confiance pour tenter le même coup avec le CRB, avant de se rendre à Mostaganem pour défier l'équipe locale. Ce sont neuf points qui tendent les bras à l'équipe, saura-t-elle les cueillir ?

Kader B. A.