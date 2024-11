MCEB

Les joueurs promettent de réagir face au MCA

L'équipe d'El Bayadh a repris les entraînements et les joueurs semblent avoir passé l'éponge sur l'intrusion des supporters au stade lors de la séance de reprise et les palabres qui s'en étaient suivies. Aujourd'hui, les poulains de Fouad Bouali se disent conscients de la tâche qui les attend face au MCA. Ils espèrent réaliser un bon résultat qui mettra fin à la mauvaise série qu'ils ont connue ces derniers jours.

"Ce sera l'occasion pour nous de sceller la réconciliation avec les supporters. On leur demande d'envahir le stade et d'être le douzième homme pour nous pousser vers la victoire", ont indiqué des joueurs rencontrés aux abords du stade Zakaria-Mejdoub. Il faut préciser dans ce cadre que le Mouloudia d'Alger se déplacera à El Bayadh avec la ferme intention de réaliser un résultat qui lui permettra de récupérer les deux points perdus sur son terrain face à l'USB. Bouali, en homme averti, l'a d'ailleurs rappelé à ses poulains, tout en les appelant à se montrer forts sur les duels et surtout concentrés durant tout le match pour éviter de reproduire les erreurs qui ont été fatales à l'équipe face à Chlef.

Walid K.