ASO

Zaoui : "Nous avons des solutions sur le banc"

Les Lions du Chelif préparent leur déplacement dans la capitale des Ziban. L'entraîneur Samir Zaoui qui reconnaît la difficulté de la mission de ses poulains n'a pas manqué de rappeler que la dernière victoire face à El Bayadh a libéré ses joueurs qui sont aujourd'hui en mesure de rivaliser avec n'importe quelle équipe et surtout de jouer sur leur véritable valeur avec un esprit libéré.

"Nous avons attendu jusqu'à la huitième journée pour réaliser notre premier succès et cela renseigne sur la force psychologique de mes joueurs qui n'ont pas baissé les bras. Il faut leur reconnaître ce mérite. Nous allons bien préparer notre sortie face à l'USB qui est une bonne équipe et qui reste sur un bon résultat ramené de son déplacement à Alger", a-t-il indiqué.A propos de l'effectif, il fera remarquer que mis à part les défections d’Evra et Edwin, le groupe est au complet. "Evra et Edwin sont en regroupement avec les équipes nationales de leurs pays respectifs. Leur absence va nous handicaper mais comme je l'ai déjà dit, on n'a pas bâti notre jeu sur le potentiel d'un seul joueur. On a des solutions sur le banc et on va tenter de bien les exploiter. Avec le retour de Belkhiter et Bourdim, l'équipe aura fière allure. De plus, on a le jeune Aboub qui est pétri de qualités et qui sera avec nous pour ce déplacement. Je pense qu'on va bien se défendre à Biskra", a-t-il souligné, avant d'ajouter que l'état de la pelouse du stade d'El Alia sera un handicap pour les 22 joueurs. A noter que l'équipe se déplacera jeudi à Biskra par route.

Abdelkader G.