MCO - Chelle veut remporter son duel contre Bouakaz

A l’assaut d’Akbou

Les Hamraoua poursuivent la préparation de leur prochaine sortie face au nouveau promu, l’Olympique Akbou. Absent depuis le match contre l’ESS pour aller se ressourcer auprès de sa famille, Chelle a repris hier le travail afin de préparer le prochain rendez-vous de son équipe. C’est Eddy Taboubi, premier adjoint, qui avait assuré l’intérim.

A son retour, le coach n’a pas eu que de bonnes nouvelles. En plus de l’absence confirmée de Dahar qui comptabilise quatre cartons jaunes, Chelle a appris également l’absence de Aliane, convoqué pour les Jeux africains prévus au Nigeria du 18 au 30 novembre. A cela il faut ajouter la blessure de Belharrane qui a ressenti une gêne musculaire avant-hier. Une blessure qui nécessite des examens approfondis afin qu’il soit fixé sur sa participation ou non au match de vendredi prochain. Chelle qui, comme à son habitude, est en train de faire le point sur l’état de santé de ses éléments, va préparer comme il se doit la confrontation face à Akbou, lui qui veut voir son équipe garder sa place sur le podium. Ayant la réputation de ne rien laisser au hasard, il doit certainement savoir que le danger viendra de son homologue d’Akbou qui a la particularité de bien connaître le Mouloudia d’Oran pour l’avoir entraîné à plusieurs reprises. Chelle qui passe généralement au peigne fin ses adversaires grâce à l’analyse vidéo doit cette fois-ci savoir qu’en face, son adversaire va faire autant en étudiant, lui aussi, minutieusement les points forts et les points faibles de l’équipe oranaise. Autant dire qu’on va assister à une grande explication entre Chelle et Bouakaz, vendredi après-midi. A noter que la délégation oranaise ralliera jeudi Alger par avion, avant de poursuivre son chemin par bus jusqu’à Béjaïa.

Houari H.