JSK

Benchikha : «Ce que je ne supporte pas, c'est la médisance»

L'entraîneur Benchikha fait l'objet d'acerbes critiques en ce début du championnat. Il ne fait plus l'unanimité chez les supporters, et certains d'entre eux ne ratent aucune occasion pour le descendre en flammes.

Prié de s'exprimer sur toutes ces critiques, surtout que les résultats de l'équipe ne sont pas aussi catastrophiques comme certains veulent le faire croire, Benchikha affirme : "Moi, j'accepte les critiques. Je ne suis pas un savant et j'apprends à chaque fois. Ce que je ne supporte pas, c'est la médisance. Certains font tout pour diminuer la valeur de l'entraîneur chez nous. C'est malheureux", s'est insurgé Benchikha qui regrette les deux points perdus face à l'USMA.

"Les attaquants finiront par retrouver leur efficacité"

Tenu pour être responsable des échecs concédés à domicile par l'équipe, Benchikha promet de trouver les solutions dans les matches à venir. Les supporters lui reprochent d'avoir recruté des attaquants qui n'ont pas apporté le plus attendu d'eux. Bien qu'il soit affecté par tout ce qui se dit sur lui, Benchikha a affirmé après le semi-échec concédé devant l'USMA qu'il fera tout pour régler le problème de l'attaque. "On avait un problème au niveau de la défense lors des premières journées du championnat, mais on a réussi à apporter les réglages nécessaires. Actuellement, la défense a donné entière satisfaction. On n'a encaissé aucun but lors des 3 derniers matches, et notre objectif maintenant est de résoudre le problème de l'attaque. On se crée des occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Il faut que les attaquants marquent la moindre occasion qui se présente devant eux", a annoncé Benchikha.

"Je fais jouer les meilleurs"

Le coach Benchikha a tenu à défendre ses choix à la fin de la rencontre face à l'USMA. Il est constamment critiqué par rapport à cela, mais Benchikha a rappelé encore une fois que la concurrence est saine et qu'il fait tourner son effectif à chaque fois. "Je fais jouer les meilleurs, et celui qui mérite de jouer, je le fais jouer. Certes, j'ai tardé à faire entrer Akhrib, mais le fait qu'il joue déjà malgré la rude concurrence qui existe à son poste est une bonne chose. C'est un jeune qui a un énorme potentiel, mais il y a aussi Redjem et Lahmeri pour ne citer que ces deux joueurs", s'est défendu Benchikha.

Boualia chahuté

Bien que l'attaquant Boualia soit l'un des meilleurs joueurs de son équipe face à l'USMA, il a été victime d'insultes de la part de certains fans en deuxième mi-temps. Le numéro 11 de la JSK a tout fait pour aider son équipe à glaner les 3 points du match, mais comme il a fait preuve encore une fois d'égoïsme, cela n'a pas plu à quelques fans qui lui ont reproché de ne pas privilégier le jeu collectif. Il a failli pourtant à deux reprises ouvrir la marque après un travail individuel, mais les supporters s’attendaient à mieux de sa part. Ils savent que c'est un joueur qui a du talent et qu'il peut rendre beaucoup de services à l'équipe. Malgré les insultes dont il a été victime, Boualia a continué à donner le meilleur de lui-même jusqu'à ce que le coach le remplace par Akhrib dans les dernières minutes de la partie. Il a inscrit 2 buts en 8 matches et il est le meilleur buteur de l'équipe en compagnie de Boudebouz qui a marqué 2 penalties. Ce n'est pas la première fois que les supporters s'en prennent à Boualia, puisque même la saison dernière, il a été sévèrement critiqué en raison de sa baisse de forme.

Décès d’un deuxième supporter

La direction a annoncé hier matin sur le site du club le décès de Nassim Chikh membre des ultras Kabylie Boys, gravement blessé samedi dernier dans un tragique accident de la route Alger-Tizi Ouzou. Les dirigeants ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt et ont tenu à apporter leur soutien à la famille de Rahim Derradji et Nassim Chikh, deux fervents supporters qui ont été victimes d'un accident de la circulation mortel en voulant se rendre au stade Hocine-Aït Ahmed pour assister au choc de la 8e journée du championnat face à l'USMA.

La galerie kabyle s'inquiète

Bien que la JSK ne soit qu'à 2 points du CSC qui occupe la première place avec 15 points, les supporters ne sont pas rassurés par la prestation de leur équipe après le semi-échec concédé devant l'USMA. Eux qui ont fait preuve d'un grand fair-play lors des matches précédents n'ont pas caché leur colère après cet énième échec à domicile. Certains d'entre eux n'ont pas trouvé mieux que de saccager les sièges, ce qui a surpris plus d'un. Face au MCA et au CSC, ils avaient applaudi leurs joueurs malgré les défaites, mais ils commencent à perdre patience. Même si leur équipe n'a pas fait un grand match, elle méritait amplement les 3 points de la victoire. Si les équipiers de Boualia avaient réussi à s'imposer, personne n'aurait reproché quoi que ce soit à Benchikha qui a joué avec le même schéma tactique mis en place à Biskra. Les supporters lui ont reproché d'être trop prudent, mais celui-ci s'est défendu en déclarant que l'USMA a la meilleure défense et que c'est un adversaire redoutable. La force de la JSK réside dans ses supporters, mais ceux-ci doivent continuer à soutenir leur équipe s'ils veulent qu'elle termine la saison sur le podium. C'est vrai qu'il y a des manques dans l'équipe et que c'est Benchikha qui a recruté la plupart des joueurs, mais rien n'est encore perdu pour le moment. Les Canaris peuvent toujours prétendre au titre, et les supporters doivent y croire aussi.

D. K.