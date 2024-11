CRB - Amrani a redonné de l’équilibre à l’équipe

La mayonnaise commence-t-elle à prendre ?

Lors du match contre l'ESM à Mostaganem, l’entraîneur du CR Belouizdad, Abdelkader Amrani, a décidé de révolutionner son onze de départ. Il a, en effet, apporté plusieurs changements importants dans l’équipe-type.

En défense, il a opéré deux ajustements majeurs, puisque Souyad a été choisi pour accompagner Keddad à bien protéger la charnière centrale, remplaçant ainsi Haddad, qui peine à retrouver son niveau optimal ces dernières semaines. Ce changement visait à solidifier l’arrière-garde, tout en offrant une nouvelle dynamique à la défense. De plus, Amrani a opté pour la titularisation de Azzi sur le côté droit, préférant cet élément au polyvalent Benayada pour amener plus de stabilité et de précision dans les phases de relance. Au milieu du terrain, le coach a fait confiance à Selmi, de retour après deux mois d'absence suite à une fracture à la main. Son expérience et son rôle de relayeur étaient cruciaux pour apporter de la fluidité au jeu et une meilleure transition entre les lignes. Il a aussi libéré Benguit pour que ce dernier apporte un plus offensif. D’ailleurs, c’est bien Benguit qui a inscrit un doublé face aux Espérantistes, offrant la victoire au Chabab. Enfin, en attaque, Amrani a totalement remodelé son compartiment offensif. Tandis que lors du dernier match contre le NC Magra, le compartiment offensif était composé de Mayo, Belkhir et Mahious, cette fois-ci, il a choisi d'aligner Slimani en pointe, avec Meziani et Chaâbi sur les côtés. Ce retour des deux blessés et ce réajustement offensif avaient pour but d’offrir plus de créativité et d’efficacité face à la défense de l’ESM. Le coach a bien négocié ce déplacement, ce qui a permis au Chabab de s’offrir une première victoire, très bonne pour le moral. Finalement, ce premier succès est perçu comme une réussite tactique de l’entraîneur Amrani. Ce succès marque la fin d’une longue série négative, mais aussi relance la saison du CRB sur une dynamique positive.

Belkhir retrouve son explosivité

Islam Belkhir s’est imposé comme le joueur clé de la seconde période du match face à l’ES Mostaganem, qui a vu le CR Belouizdad signer sa première victoire de la saison. Le feu follet belouizdadi a apporté une vivacité et une rapidité remarquables à l'attaque. Entré en cours de jeu, il a été à l'origine des deux buts de son équipe, délivrant à chaque fois des passes décisives. Sa présence sur le terrain a complètement transformé la dynamique offensive du CRB, permettant à l'équipe de jouer avec plus de fluidité et de créativité. Grâce à ses passes précises et à son rythme de jeu soutenu, Belkhir a placé ses coéquipiers dans des positions idéales pour concrétiser les occasions.

Selmi doublement content

Selmi s'est réjoui de retrouver le terrain avec succès après la victoire de son équipe, la première de la saison qui coïncide avec son retour dans l’équipe-type. «Je suis doublement heureux. Content que mon retour au sein de l’équipe soit couronné par cette première victoire de la saison. J’espère sincèrement que ce n’est que le début d’une longue série de succès», a-t-il confié à la fin de la rencontre. Le milieu relayeur a insisté sur la détermination de l’équipe à rebondir après un début de saison en demi-teinte. «Nous tenions vraiment à gagner pour relancer la dynamique après ce démarrage difficile. Incha Allah, la suite sera encore plus belle», poursuit-il. Selmi a également tenu à remercier les supporters pour leur soutien et leur présence en masse au stade. «Nous leur promettons de tout donner pour accomplir de grandes choses dans la suite de notre parcours», a-t-il affirmé.

Benguit - Daïbèche, grosse performance

Le retour de Selmi a particulièrement profité à son coéquipier Benguit, qui a pu évoluer dans des conditions optimales. Allégé de certaines tâches défensives, Benguit a trouvé davantage d’espaces pour se projeter vers l’avant. Cette liberté retrouvée a immédiatement porté ses fruits. Plus libéré dans son jeu, Benguit a ouvert le score d'un tir précis et parfaitement ajusté, offrant au CRB une avance précieuse qu’il a su conserver. En cours de match, Daïbèche est entré pour injecter de la fraîcheur et de la profondeur au jeu, et a scellé la victoire en inscrivant le second but dans le temps additionnel. Ces deux milieux ont ainsi marqué leur présence et montré combien l'équilibre retrouvé au cœur du terrain, grâce à Selmi, a fait la différence. Leur performance offensive a été d'autant plus marquante qu’elle a permis au CRB de passer d’une équipe en manque de solutions offensives à une formation résolument conquérante.

CRB - Orlando Pirates au 5-Juillet

C’est décidé, le CR Belouizdad accueillera Orlando Pirates le 26 novembre au stade 5-Juillet quel que soit l’état de la pelouse du stade Nelson-Mandela. Les Rouge et Blanc pensent que le stade olympique offre de meilleures conditions, notamment concernant la pelouse. En plus, les camarades de Slimani ont leurs repères sur ce terrain.

Amrani craint le coup de frein

Le staff technique du CR Belouizdad n’a toujours pas en main le programme de l’équipe pour la suite de la saison.

En effet, ayant un match en retard face à la JS Saoura, qui n’a toujours pas été "casé", le Chabab va devoir rester sur le flanc lors de la prochaine journée, puisque son match programmé face à la JS Kabylie (9e journée) est reporté. Il faudra attendre la 10e journée pour le retour à la compétition avec le derby algérois face au MC Alger, qui interviendra avant le match face à Orlando Pirates pour le compte de la première journée de la phase des groupes de la Ligue de champions. Cette situation enquiquine l’entraîneur Amrani, qui espère disputer, au moins, deux matches avant d’affronter les Sud-Africains. Le coach espérait maintenir la dynamique positive après que son équipe a remporté son premier match de la saison le week-end dernier.

Le 12e homme se réveille

Les supporters du CRB ont décidé de ne plus laisser leur équipe se battre seule. Une décision prise, surtout dans ces moments difficiles où le club se retrouve au bas du tableau. Après des années de succès et de domination, où l'équipe rasait tout sur son passage, les fans avaient tendance à être moins présents dans les stades. Mais cette saison, la donne a changé. Conscients des difficultés actuelles de leur équipe, les supporters ont pris la décision de renouer avec leur rôle de fervents supporters. Ils étaient plus de 2000 à Mostaganem samedi dernier. Ils ont compris que même dans les périodes difficiles, leur présence et leur soutien sont essentiels pour motiver les joueurs et les pousser à se surpasser. C'est ainsi qu’ils ont décidé de se mobiliser en masse, faisant entendre leur voix et leurs encouragements dans chaque rencontre. Maintenant que le match face à la JS Kabylie est reporté, les fans se projettent sur le derby face au MC Alger, le 22 novembre.

